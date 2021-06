Rohstoff Dach

Handelsidee

In diesem wikifolio soll im wesentlichen in Aktien,Zertifikate und ETF s von Unternehmen investiert werden,die entweder

Rohstoffe fördern und herstellen,wie Minenbetreiber, oder mit ihnen handeln.Es können auch Fonds gehandelt werden

die sich mit Land und Forst oder Wasser als wesentliches Gebiet beschäftigen.

Die Haltedauer wird eher langfristig angestrebt,kann aber,wenn für erforderlich gehalten kurzfristig sein.

Zur Informationsbeschaffung können alle zugänglichen Quellen herangezogen werden.

In erster Linie sollte die fundamentale Analyse zur Anwendung kommen.Von dieser sollen die Branchenanalyse,sowie

die Marktstruktur und das Wettbewerbsumfeld bevorzugt werden.

Newstrading könnte eine größere Bedeutung haben,wenn beispielsweise Rohstoffpreise stärkeren Schwankungen

unterworfen sind.Ebenfalls soll die Inflation,die Zinsentwicklung und der Konjunkturverlauf sowie die globale

Position des Unternehmens im Auge behalten werden.

In besonderen Situationen können auch Short Positionen gehalten werden.

