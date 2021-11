RockStox Climate Tech

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll weltweit in Unternehmen mit meiner Meinung nach großem Zukunftspotenzial im Bereich Climate Tech (Energiegewinnung, Energiespeicher, Antriebstechniken, usw.) investieren. Bei der Auswahl der Aktien soll neben der Analyse von Fundamentaldaten ein starker Fokus auf neue Technologien gelegt werden, welche von den gehaltenen Unternehmen entwickelt werden. Es ist beabsichtigt möglichst frühzeitig bei vielversprechenden Unternehmen eine Position aufzubauen - auch wenn diese evtl. noch keinen positiven Cashflow aufweisen. Das Kriterium für die Aufnahme solch junger Unternehmen, ohne aussagekräftige Fundamentaldaten, soll ein aus meiner Sicht gutes Chance-Risiko-Verhältnis sein.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittelfristig sein - je nach Marktlage, kann es jedoch auch zu kurfristigen Trades kommen. Um in allen Marktphasen flexibel agieren zu können, ist auch der Einsatz von ETFs (Long- und Short) möglich. Dabei soll die Investitionsquote zwischen ca. 80-100% liegen - in turbulenten Marktsituationen kann sich der Cashbestand auch kurzfristig deutlich erhöhen. mehr anzeigen