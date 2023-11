Innovative Schaufelhersteller

"Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln!", sagte der bekannte Börsenaltmeister André Kostolany. Dieses Wikifolio nimmt Kostolany beim Wort und fokussiert sich auf solche Schaufelhersteller. Ein Schwerpunkt liegt dabei bei Schaufelherstellern im engeren Sinne. Schaufeln sind das Werkzeug, auf dem unsere Lebensqualität basiert. Egal ob es um die Errichtung von Verkehrsinfrastruktur, das Herstellen von Materialien für die Energiewende oder den Einsatz in der Landwirtschaft geht, Schaufeln werden überall benötigt. In Zeiten des demographischen Wandels spielen dabei technologische Innovationen eine große Rolle, die den Einsatz von Personal reduzieren und den Grad an Automatisierung maximieren. Im weiteren Sinne verstehen wir unter Schaufelherstellern solche Unternehmen, die weitere Geräte, Anlagen und Infrastruktur, die für die großen Zukunftstrends und Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende, Digitalisierung, wachsende Weltbevölkerung, Gesundheit und Ernährungssicherheit bereitstellen. Diese verfügen über einen hohen Burggraben dank technologischer Innovation und bieten die Basis für eine Reihe von Geschäftsmodellen.