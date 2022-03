TOP 50 STABILE LANGZEIT GEWINNER

Handelsidee

Es gibt bestimmt mehrere Tausend Möglichkeiten eine Aktie Fundamental oder Technisch zu bewerten. Oder einfach nur Fantasien über die Zukunft zu entwickeln. Aber versuchen sie mal einem kleinen Kind zu erklären was eine gute Aktie ist. Es ist ganz einfach. Man sagt in einem Aktienkurs ist alles enthalten. Wenn sie über längere Zeit 1J/3J/5J/10J steigt. Eine Aktie die über 10 Jahre relativ gleichmäßig steigt, nach Möglichkeit auch mit ihrem EPS, Gewinn und Umsatz wird in Zukunft wahrscheinlich auch weiter steigen. Es wird hier keine Überrendite und gehypte Trends geben sondern nur ein relativ gleichmäßig steigendes Portfolio im Verhältnis zu den Märkten. Die meisten Aktien mit diesen Voraussetzungen sind Qualitative Blue Chips die auch Krisen besser Überstehen.

Es wird breit gestreut mit 50 Aktien (ca.2% Positionsgröße) und wir bleiben immer investiert ähnlich wie bei einem ETF oder Index. Auf Market Timing wird verzichtet da es nachweißlich nicht zuverlässig funktioniert. Die Positionsgröße wird regelmäßig angepasst um auch Gewinne mitzunehmen und schwache Positionen zu stärken.

Aktien aus Deutschland, Europa und den USA.

Wichtig für mich ist, auch wenn es wichtige Performance kostet. Das ich keine Verteidigungsfirmen und Rüstungsindustrie unterstütze.

Es soll ein relativ sicheres Portfolio sein wo man auch das Geld seiner Kinder anlegen kann.

