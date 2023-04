Trading Tagebuch

Es sollen hier mögliche Ausbrüche oder Korrekturen (Charttechnik) getradet werden. Der Hauptfokus soll auf Aktien liegen. Das Risiko pro Trade soll im Regelfall bis ca. 3% liegen. Der Anlagehorizont soll zwischen Tagen und Monaten liegen, könnte aber auch länger sein. Die Anlageentscheidung basiert auf der technischen Analyse. Hauptsächlich Charttechnik und Dow Theorie. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. Darüber hinaus will ich darauf hinweisen, dass jegliche Kommentare nur meine persönliche Meinung widerspiegeln, und nicht als Handlungsempfehlungen zu verstehen sind. Bei Investments in Aktien, Zertifikate und Derivate, besteht immer ein Totalverlustrisiko.