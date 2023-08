TanTeo Torpedo Dach

Dieses Wikifolio investiert in andere Wikifolios, die hierfür bestimmte Kennzahlen erfüllen. Kennzahlen sind unter anderem Performance aus bestimmten Zeitabschnitten, Rangliste, Portfolio des Wikifolios und andere. Es kann auch in Wikifolios investiert werden, die mit Hebelprodukten arbeiten. Auch in eigene Wikifolios kann investiert werden. Die Aktualisierung des Bestandes soll im Schnitt alle zwei Wochen überprüft und angepasst werden. Die Haltedauer kann pro Position von kurzfristig bis langfristig variieren. Die Überwachung erfolgt in der Regel mehrfach täglich, so wie in den anderen Wikifolios. Der Anteil pro Position soll im Idealfall nicht 20% vom Gesamtwert des Wikifolios übersteigen.