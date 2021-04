Tech und Value Altersvorsorge

Handelsidee

In diesem Wikifolio werde ich hauptsächlich in Tech-Werte investieren, da ich selbst sehr Technik-affin bin und auch mein Freundeskreis aus zwei ausgebildeten & studierten Informatiker besteht, bin ich zwangsläufig immer in Kontakt mit der neusten Technik in und um die Informatikbranche.

Wir sind damit vertraut und haben tagtäglich damit zu tun, in unserem Kosmos dreht sich also zwangsläufig alles um Technik, da wir nicht nur interessehalber immer die neusten Produkte & Trends von Hard- und Software verfolgen und auch selber anwenden/ damit arbeiten.



Das Portfolio wird sich hauptsächlich aus Aktien zusammenstellen mit einem Schwerpunkt auf Tech-Werte, allerdings habe ich das Wikifolio auch mit ein paar Valueperlen versehen

Unsere Kriterien sind hauptsächlich informatorischer Natur, jedenfalls der Grossteil des Portfolios aber ich werde auch versuchen einige Value-Werte ins Portfolio zu packen.

Ich bekenne mich nämlich auch der fundamental Datenanalyse zum Value-Investinanasatz, wie auch Warren Buffet selbst von Benjamin Graham.



Im Grunde genommen verfolge ich ebenfalls eine Buy&Hold Strategie, da ich nicht wirklich plane die Positionen je zu verkaufen. Natürlich wird es, je nach dem wie unsere Erfahrung und Recherche mit den Produkten ausfällt auch Neugewichtungen geben, allerdings eher bei den Techwerten als bei den Valuewerten.



