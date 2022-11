NKi Top Notch Asia

Dieses Wikifolio investiert im Rahmen einer "Long only Strategie" in 5 aussichtsreiche Aktien aus dem Asiatischen Raum. Es kann jederzeit zu Aufstockungen oder Reduktionen in den 5 ausgewählten Positionen kommen. Maximal 2 Titel können pro Jahr ausgetauscht werden. Hiermit kann der Anleger an einer Erholung der asiatischen Märkte, sowie deren Zukunftsperspektiven partizipieren. Schwerpunkt der Anlagestrategie ist China. Das Wikifolio kann gut als Ergänzung für den asiatischen Raum, im Rahmen eines Weltportfolios, genutzt werden.