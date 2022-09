TOP of the Top Trader

Warum nicht die Schwarmintelligenz der Top Trader nutzen?! Dieses Portfolio besteht aus den 50 Aktien, die am häufigsten in den Top 100 Portfolien nach Investitionsvolumen oder in den Top 50 Portfolien nach Rangliste vorkommen. Warum ist dies besser als die bisherigen Ansätze: 1) Die Cash Positionen der Top Trader sind ein Indiz für das Vertrauen in die Märkte - deshalb wird ca. die gleiche Cash Position wie die Top Trader gehalten - man ist also nur so viel investiert, wie die Top Trader. Damit kann die Cash Position zwischen Null und 100% liegen. 2) Es erfolgt ein dynamisches Anpassen der Positionen, falls die Top Trader die Meinung zu einer Aktie geändert haben. Die Anpassung der Position ist somit situationsbedingt kann aber zwischen 1 Wochen und einem Monat liegen. 3) Intelligentes Mixen der 50 Positionen nach investiertem Volumen der Top Trader und der Anzahl der Portfolien, die diese Aktie beinhalten. Es werden allerdings nur wesentliche Umschichtungen der Top Trader zur Vermeidung von Umschichtungskosten umgesetzt. Der Anlagehorizont orientiert sich am mittleren Anlagehorizont der Top Trader, ist also mittel- bis langfristig. Auch die Entscheidungsfindung ist ein Mix der Regeln der Top Trader, basiert also auf der Fundamentalanalyse, der Charttechnik bis hin zur Sentimentanalyse. Es werden ausschließlich Aktien gehalten (Ausnahme: Rohstoffe ETFs) - Hebelprodukte und Anlagezertifikate sollen nicht im Portfolio enthalten sein.