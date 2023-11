US Technische Analyse

Es wird ausschliesslich in US Aktien investiert. Die Titelauswahl erfolgt rein nach technischen Kriterien (Heikin-Ashi, SMA, EMA, MACD, RSI und Stochastik), so dass von US Small Cap bis US Large Cape in alles investiert werden kann. Die Haltedauer kann wenige Tage bis mehrere Wochen betragen. Auch wenn eine längere Haltedauer nicht generell beabsichtigt ist, so kann dies solange die technischen Indikatoren für ein Investment sprechen vorkommen. In Derivate wird, auch nicht zur Absicherung, investiert. Sollte der Markt keine Long Chancen hergeben, so wird nicht investiert und damit Cash vorgehalten.