Venture Cherry

Das Wikifolio soll im Stile eines Venture Capital-Fonds geführt werden. Folglich sollen Investments ausschließlich in Wachstumsunternehmen getätigt werden, welche sich zum Zeitpunkt des Kaufes in einem frühen Stadium ihrer Börsenhistorie befinden (IPO < 10 Jahre). Jene Unternehmen sollen zum Zeitpunkt des Kaufes möglichst unter ihrem "Fair Value" bewertet sein bzw. bei Einhaltung ihrer Zukunftsprognosen ein erhebliches, theoretisches Wachstumspotenzial aufweisen. Die Veräußerung einzelner Teilpositionen soll erst nach Eintreten einer Verdoppelung des eingesetzten Kapitals erfolgen. Die übrigen Anteile sollen im Anschluss "risikolos" weiterlaufen. Sollte eine Kursverdoppelung bei den einzelnen Titeln ausbleiben, so wird die Position gehalten und notfalls auch ein Totalverlust in Kauf genommen. Die Positionen werden unabhängig von charttechnischen Signalen, ausschließlich auf Basis fundamentaler Daten und Ausblicken eröffnet.