Wachstums-Champions

Handelsidee

Investiert werden soll sowohl in unterbewertete Standardwerte aus der Tech-Branche als auch in spekulativere Nebenwerte, die das Potential haben, ihre Märkte mit neuartigen Technologie zu verändern. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um schnell wachsende Unternehmen, die am Markt deutlich unter Ihrem "fairen" Wert gehandelt werden. Dieser "faire Wert" soll geschätzt werden vor allem durch die Berücksichtigung von qualitativen Faktoren wie Innovationskraft und Marktposition des Unternehmens. mehr anzeigen