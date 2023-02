Bulle und Baer Waehrungen

Mit Hilfe von Chartanalyse soll versucht werden, von den Kursbewegungen von diversen Währungspaaren zu profitieren. Hier sollen kurz- bis mittelfristige Trends identifiziert werden und diese genutzt werden. Kryptowährungen werden ebenso als "Währungen" angesehen und können ebenso investiert werden. Sollten Hebelpapiere eingesetzt werden, wird deren Hebel v.a. im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Es kann neben Hebelpapieren auch in ETC/ETP/ETF mit Basis von (Krypto-) Währungen investiert werden. Mit dieser Strategie soll eine von den Aktienmärkten unabhängige Performance erzielt werden können und somit kann diese gut als Diversifikation zu bereits bestehenden Strategien, die in Aktien etc. investieren, angesehen werden. Anlagehorizont v.a. kurz- mittelfristig