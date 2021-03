Warren Buffet Expertise

Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios ist es von der langjährigen Erfahrung von Warren Buffet und dem Management von Berkshire Hathaway zu profitieren. Dementsprechend werden alle öffentlich gehandelten Wertpapiere, die sich im Holding von Berkshire befinden im genauen Verhältnis zum Portfoliowert in dieses Wikifolio kopiert. Das Portfolio selbst besteht größtenteils aus klassischen Value Aktien, mit einer großen Ausnahme, nämlich Apple, welches man weder der Kategorie Growth noch Value zuordnen kann. Am Ende des Quartals wird überprüft, wie sich das Portfolio von Berkshire entwickelt hat und es wird dementsprechend ein Rebalancing vorgenommen. Es wird immer 100% des Cashs investiert, weil ich bei Cash bedarf einfach am Ende des Monats so umgewichte, dass ich die originale Konstellation wiederherstelle. Das Ziel des Portfolio ist es langfristig den Leitindex S&P 500 zu schlagen und sich von Buffets und Grahams Theorie leiten zu lassen. mehr anzeigen