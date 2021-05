Langfristig Werte schaffen

Handelsidee

Dieses wikifolio richtet sich an langfristig orientierte Anleger.

Ziel ist es, in Wertpapiere (Aktien + ETFs) mit langfristig positiven Perspektiven zu investieren.



Wie soll das Geschehen?

Aktien werden sorgfältig auf Basis ihres Geschäftsmodells, der langfristigen Erfolgsaussichten, dem aktuellen Bewertungsniveau etc. ausgewählt und es wird ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Klassischer Buy and Hold – Ansatz.

Je nach Marktsituation kann es natürlich zu Ausnahmen kommen.

Um in einzelne interessante Regionen oder Branchen zu investieren, kann es auch zu Investitionen mittels ETFs kommen.



Wie erfolgt die Aktienauswahl?

Es gibt keine Einschränkungen bei der Auswahl der Aktien. Weder Branchen noch Länder.

Vorrangig auf die Fundamentalanalyse zurückgegriffen.

Für die Einschätzung des Gesamtmarktes bzw. des Marktumfeldes wird sehr wohl auch die Sentiment Analyse herangezogen.

Charttechnik ist eher nachrangig.



Im Wesentlichen gibt es 2 Ansätze warum eine Aktie interessant ist:



1. Die Story. Dies kann sowohl die Aktie selbst als auch für eine ganze Branche gelten. Hier bin ich auf der Suche nach Unternehmen, die aufgrund ihres Produktes bzw. ihrer Strategie langfristig ein höheres Wachstum als der Markt erwarten lassen. Optimalerweise noch bevor der Markt dies erkennt und das Potential noch nicht im Kurs eingepreist ist.

2. Fundamentale Unterbewertung. Dies kann sowohl die Substanz des Unternehmens als auch die klassischen Kennzahlen (KGV, …) betreffen. Hier gilt es darauf zu achten, dass die Assets nicht durch Verluste des Unternehmens „verbrannt“ werden.



Intern werden die Aktien in Risikoklassen (A-C) eingeteilt und je nach Risikoklasse wird nur ein bestimmter Anteil des Wikifolios investiert. Dies soll auch aktiv kommuniziert werden. mehr anzeigen