Handelsidee

Digital Leaders 2.0 investiert kurz und langfristig in Unternehmen, die nach meiner Einschätzung die Gewinner des digitalen Wandels werden.

Dabei akzeptieren ich, dass die Preise am Markt erheblich schwanken können.



Investiert wird weltweit in in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien führend sind.



Auf meiner Kaufliste stehen auch Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen den digitalen Wandel ermöglichen.











mehr anzeigen