US STOCK MARET TRADING

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die auf dem amerikanischen Aktienmarkt handelbar sind (maximal in zwei Unternehmen aus derselben Branche gleichzeitig). Die Investitionssummen, Depot-Diversifikationen und Haltedauer von Aktien werden nach vier Hauptkriterien ausgewählt:



1.) Sicherheit



Profitabilität, Beständigkeit und Vorhersagbarkeit von Quartals- und Jahreszahlen (Berücksichtigung von Verschuldungsgrad, Gewinnerwartungen, Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, Saisonschwankungen und weitere Faktoren).



2.) Aufwärtspotenzial



Analyse der für drei Jahre zu erwartenden Wachstums einer Aktie und Bemessung der Widerstandskraft nach schweren und/oder längeren Abwärtsbewegungen.



3.) Zeitpunkt



Analyse der Richtung, Größe und Dynamik einer Kursbewegung einer Aktie im Tages-, Wochen-, Quartals- und Jahresverlauf.



4.) Wahrnehmung



Analysteneinschätzungen, Wirtschafts-, Politik, Branchen und Unternehmensnachrichten sowie die Stimmungslage auf verschiedensten Plattformen, die zum Austausch von Ideen zwischen Investoren, Händlern und Unternehmen beitragen. mehr anzeigen