US REIT Selection USD

Handelsidee

Dieses wikifolio soll die Möglichkeit bieten langfristig & diversifiziert in den US REIT Sektor zu investieren.



Die Aufteilung des wikifolios gliedert sich in mREIT (Mortgage Real Estate Investment Trusts) & eREIT (Equity Real Estate Investment Trusts). Es wird ein Verhältnis von 25% zu 75%, sowie eine gleichmäßige Verteilung aller Werte angestrebt.



Die Auswahl der REITs erfolgte auf Basis der Fundamentalanalyse und um der Spezialisierung der diversen REIT in Untersektoren möglichst gerecht zu werden. mehr anzeigen