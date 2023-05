Nachhaltige Energiewende

Vor dem Hintergrund der Energiewende in Deutschland, Europa und der Welt ist davon auszugehen, dass Unternehmen aus dem Energy Sektor von dieser Entwicklung profitieren. Daher wird eine mittel bis langfristige Aktien-Haltedauer von Unternehmen aus dem Energy Sektor angestrebt, wobei auch immer die aktuelle Marktlage mit in Betracht gezogen wird. Da es sich um kritische Infrastruktur handelt, kann davon ausgegangen werden, dass auch trotz schwieriger wirtschaftlicher Entwicklung (z.B. durch Corona) diese Aktivitäten umgesetzt werden. Aktuell ist die Umsetzung der Energiewende stark beschleunigt aufgrund der Lage in der Ukraine.