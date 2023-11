ZEN Alpha soll Alpha generieren indem in die Zukunft investiert wird und/oder der Trend gespielt wird. Hintergrund ist, dass lifestyle changing companies, wie zum Beispiel Nvidia, Monster Energy, Tesla, Apple, immer auch Tenbagger waren und so auf angenehme und entspannte Weise Alpha generieren. Zudem profitieren an der Börse solche Unternehmen überproportional, die die Zukunft repräsentieren. Der Aktienanleger ist ein Visionär Zudem gibt es bestimmte Katalysatoren, extern oder intern, die dafür sorgen, dass Werte in kurzer zu Multibaggern werden. Diese Chancen sollen ebenfalls genutzt werden. Der Einstieg erfolgt entweder auf Basis von Value-Gesichtspunkten oder an entscheidenden Pivots in Charts bei Growth-Werten, wobei insoweit insbesondere Turnaround-Punkte zum Einstieg genutzt werden sollen.