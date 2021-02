60.000 neue Produkte der Société Générale handelbar

Bereits im Sommer 2015 haben wir unser Anlageuniversum um die exotischen Hebelprodukte der Société Générale erweitert. Gestern folgten weitere 60.000 Produkte der französischen Großbank, womit sich die Anzahl der handelbaren Werte im wikifolio.com Anlageuniversum auf über 150.000 erhöht. Unseren Tradern steht damit eine breitere Auswahl an Anlagezertifikaten zur Verfügung, die auch Werte des Dow Jones umfassen.

Das erweiterte Anlageuniversum aufgeschlüsselt nach Produktkategorien:

Produktkategorie Anzahl Anlageprodukte Bonuszertifikate ~22000 Discountzertifikate ~17.000 Sonstige Anlagezertifikate ~3.000 Hebelprodukte Optionscheine ~20.000 Sonstige Hebelprodukte ~26.000



Die Handelszeiten:

Der Handel mit Werten des wikifolio.com Anlageuniversum ist nicht an übliche Handelszeiten gebunden. Bis in den späten Abend und am Wochenende können Sie in Ihrem wikifolio traden, dies gilt auch für Produkte der Société Générale.

Produktkategorie Handelszeiten an Werktagen

Derivate auf Rohstoffe, Währungen, Zinsen 08:00 bis 22:00 Uhr Derivate auf die Indizes FTSE, FTSE/MIB, IBEX, CECE RDX 09:00 bis 20:00 Uhr Derivate auf die Indizes HUI, BTK 09:00 bis 22:00 Uhr Derivate auf andere Indizes 08:00 bis 22:00 Uhr Derivate auf europäische und asiatische Aktien 09:00 bis 20:00 Uhr Derivate auf Apple, Google, Intel 08:00 bis 22:00 Uhr Derivate auf europäische und asiatische Aktien 09:00 bis 22:00 Uhr Express-Strukturen auf amerikanische Aktien und Indizes 15:30 bis 22:00 Uhr Alle übrigen Derivate 09:00 bis 20:00 Uhr





Eine genaue Auflistung der hinzugekommenen Produkte samt Produktinformation erhalten Sie hier!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.