Ratenzahlung ist sexy: Affirm profitiert von Amazon-Deal

Klingt irgendwie attraktiver als „Ratenzahlung beim Einkauf“, ist letztendlich aber dasselbe. An der Börse sind die Anbieter solcher Finanzdienstleistungen gerade ein heißes Thema. Fintech-Unternehmen wie Klarna, Affirm Holdings oder Afterpay stehen im Fokus. Gerade bei den jüngeren Konsumenten kommt es gut an, wenn sie beim Online-Shoppen einfach und flexibel wählen können, wie und wann sie die Ware bezahlen. Und zwar ohne umfangreiche Kreditverträge unterschreiben zu müssen. Aktuellen Studien zufolge entsteht hier gerade ein „Billionenmarkt“.

Kein Wunder, dass auch Amazon davon profitieren möchte. Wie am Freitagabend bekannt wurde, arbeitet der E-Commerce-Gigant in Zukunft mit dem Spezialisten Affirm Holdings zusammen. Bestimmte Kunden von Amazon können in den USA demnächst ihre Einkäufe ab 50 US-Dollar bequem in Raten bezahlen. Die Aktie von Affirm schoss daraufhin am Montag durch die Decke. Am Ende des Tages stand ein Plus von fast 50 Prozent geschrieben. Bei aktuellen Kursen von rund 100 Dollar handelt das seit Anfang des Jahres an der Börse notierte Unternehmen doppelt so hoch wie im Mai, aber immer noch deutlich unter den Hochs, die kurz nach dem IPO markiert wurden. Vom damaligen Emissionspreis (49 Dollar) aus hatte sich der Kurs schnell verdreifacht. Dann kamen der Absturz und jetzt der erneute Sprung nach oben. Es ist also Bewegung in der Aktie.

Ein erster Fuß in der Tür

Bei wikifolio.com ist Affirm Holdings noch nicht in allzu vielen Musterdepots vertreten. Was sich bei der aktuellen Nachrichtenlage aber schnell ändern kann. Giuseppe Taibi ( gtrhein1 ) jedenfalls hat in seinem seit Ende 2017 mit 47 Prozent im Plus liegenden wikifolio Zukunftsorientierte Trends zu Wochenbeginn eine erste Position eröffnet. „Mal einen kleinen Fuß reinsetzen“, kommentierte der Trader, der vor allem auf internationale Nebenwerte in den Bereichen FinTech, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, Computerspiele, Software und Internet of Things setzt. Das boomende Online-Geschäft in der Corona-Krise habe auch der buy-now-pay-later-Branche zu einem Boom verholfen, weshalb er jetzt das Investment bei Affirm Holdings eingegangen ist.

Perfektes Timing Teil 1

Schon vor dem Kurssprung der Aktie investiert war Reimar Kornmeier ( kornmeier ) bei seinem wikifolio Core & Satellite . Auch deshalb gelang in dieser Woche der Sprung auf ein neues Rekordhoch bei rund 300 Euro. Die Performance von 200 Prozent entspricht einem Jahresplus von durchschnittlich 27 Prozent seit Anfang 2017. Bei Affirm Holdings erfolgte der Einstieg am Montag der vergangenen Woche, also genau rechtzeitig. Dadurch liegt er hier jetzt mit fast 50 Prozent vorne. Im Bereich der Einzelaktien ist der Titel in dem breit gestreuten Portfolio mit einem Anteil von fast sechs Prozent der größte Player.

Perfektes Timing Teil 2

Auch Sascha Huber ( Hubi ) hat bei dem Fintech-Wert einen guten Riecher gehabt. Für sein wikifolio KryptoCoin Invest griff er am Mittwoch zu und freute sich nur wenige Tage später über den schnellen Buchgewinn von aktuell gut 40 Prozent. Das mit 51 Prozent oder 11,3 Prozent p.a. im Plus notierende Musterdepot hat sich von der Halbierung im Frühjahr 2020 erholt und steht kurz vor einem neuen Allzeithoch.

