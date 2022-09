Varta: „Die nackten Zahlen sprechen gegen einen Einstieg“

Die Varta -Aktie befindet sich in einem ungebrochenen Abwärtstrend. Seit mehreren Monaten purzeln die Kurse. Auf Jahressicht hat die Aktie knapp 50 Prozent an Wert verloren. Zuletzt musste Varta schwache Halbjahreszahlen ausweisen und den Ausblick wegen Projektverzögerungen und hoher Kosten senken. Trader und Aktien-Check-Teilnehmer Kai Knobloch ( Halbprofi87 ) erklärt:

Varta belegt im aktuellen wikifolio Aktien-Check mit 3,3 Punkten den letzten Platz und bleibt – wie obenstehende Grafik zeigt - in sämtlichen der abgefragten Qualitätskriterien hinter dem Durchschnitt zurück. Besonders in Sachen Prozesseffizienz, Robustheit des Geschäftsmodells und finanzieller Risikotragfähigkeit bewerteten die Trader Varta schlecht. Trotz der Kursverluste halten die Rating-Teilnehmer die Aktie außerdem immer noch für leicht überbewertet.

Im August stellten wir der wikifolio Community in einem Voting die Frage, ob Varta aktuell ins Depot darf. Auch hier zeigt sich ein klares Bild. 57 Prozent der Teilnehmer sprachen sich gegen ein Varta-Investment aus. Knobloch kommentierte: „Kurzfristig Hoffnung macht die robuste Reaktion der Aktie nach den schwachen Zahlen, was dafür spricht, dass diese schon größtenteils eingepreist waren. Daneben sorgt der beabsichtigte Einstieg in das E-Mobility-Geschäft für Fantasie bei Varta. Diese Fantasie alleine reicht mir aber für ein längerfristiges Engagement in der Aktie nicht aus. Die nackten Zahlen sprechen aktuell gegen einen Einstieg.“