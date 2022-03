Das Comeback der chinesischen Tech-Aktien

Zu Wochenbeginn kam es gerade bei den Tech-Werten zu einem regelrechten Ausverkauf. Die Gründe dafür waren vielfältig. Sowohl die regulatorischen Maßnahmen der chinesischen Aufsichtsbehörden als auch das drohende Delisting chinesischer Unternehmen durch die US-Börsenaufsicht drückten auf die Stimmung. Viele Anleger fürchteten zudem, dass sich China im Krieg in der Ukraine auf die Seite Russlands schlagen könnte und sich dadurch die politischen Spannungen mit den USA weiter verschärfen. Und dann wird die Volksrepublik gerade auch noch von der nächsten Corona-Welle erfasst.

Chinesische Staatsführung kontert Analysten-Kritik

Die Analysten von JP Morgan hatten vor diesem Hintergrund Anfang der Woche eine Reihe chinesischer Internetunternehmen als kurzfristig „nicht investierbar“ bezeichnet, wodurch die Abwärtsbewegung noch mal richtig an Fahrt aufgenommen hatte. Das wollten die Chinesen so wohl nicht auf sich sitzen lassen. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sprach sich der Ausschuss für Finanzstabilität und Entwicklung gestern dafür aus, die regulatorischen Vorschriften für die privaten Plattformunternehmen in Zukunft transparenter und für die Märkte vorhersehbarer zu gestalten. Zudem will man mit den US-Regulierungsbehörden an konkreten Kooperationsplänen arbeiten, um den Ausschluss der chinesischen Aktien vom US-Börsenhandel zu verhindern. Die damit ausgesendeten Signale zur Stabilisierung der Aktienmärkte zeigten Wirkung. Der von Tech-Aktien geprägte Hongkonger HSCE-Index erlebte heute mit einem Plus von rund 13 Prozent den höchsten Anstieg seit dem Jahr 2008.

Rekordhoch dank schneller Gewinnmitnahmen

Die in den USA gehandelten chinesischen Aktien waren schon gestern deutlich in die Höhe geschossen. Die Aktie von Alibaba etwa konnte um 37 Prozent auf 105 US-Dollar zulegen. Zuvor hatte es hier allerdings auch einen brutalen Absturz von rund 320 auf unter 75 Dollar gegeben. Die aktuelle Gegenbewegung bezeichnen die technischen Analysten von HSBC mit Blick auf den Chartverlauf dennoch als „starkes Trendwendesignal“. wikifolio-Trader Jörn Remus ( Nordmann2015) hatte diese Wende schon am Montag vermutet, wodurch er gestern schnelle Gewinne realisieren konnte. „Mit Pinduoduo, Alibaba und Baidu habe ich gestern drei Chinaaktien gekauft, die heute stark gepunktet haben“, schrieb der Trader am Dienstag, nachdem er bei Alibaba ein Kursplus von bis zu 28 Prozent verzeichnet hatte. Sein wikifolio Nordstern ist auch dadurch gerade auf ein neues Allzeithoch geklettert. Seit Mitte 2015 gelang dem Trader ein Plus von fast 400 Prozent.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +400,4 % seit 18.06.2015

+26,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.080.235,22 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 26,7 Prozent

Der frühe Vogel liegt deutlich im Plus

Auch Eugen Fogel ( Growthstrateg) scheint genau zum richtigen Zeitpunkt bei der chinesischen Internet-Aktie eingestiegen zu sein. Die am Montagabend für sein wikifolio Growth-strategy aufgebaute Position bei Alibaba liegt aktuell mit gut 30 Prozent vorne. Das auf Wachstumswerte ausgerichtete Portfolio wurde ebenfalls im Juni 2015 eröffnet und weist eine Gesamtperformance von 144 Prozent aus. Das sind im Schnitt auch immerhin rund 14 Prozent Wertzuwachs pro Jahr.

Growth-strategy Growthstrateg DE000LS9ME05 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +144,6 % seit 10.06.2015

+9,2 % 1 Jahr 0,94 × Risiko-Faktor

EUR 16.976,21 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 14,1 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Alibaba (ADR) US01609W1027 903 973,55 382 68% 2 Microsoft US5949181045 5 193 475,70 372 54% 3 Upstart Holdings US91680M1071 730 343,11 274 69% 4 Apple US0378331005 352 398,55 273 63% 5 Tesla US88160R1014 548 401,28 265 62% 6 Nvidia US67066G1040 226 412,63 237 59% 7 Amazon US0231351067 2 653 986,60 233 65% 8 Facebook US30303M1027 463 996,38 220 74% 9 BioNTech (ADR) US09075V1026 2 263 822,62 220 60% 10 K+S DE000KSAG888 534 085,66 207 56%

