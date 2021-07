Die Bestseller-wikifolios im Juni

Während die Blue Chip-Indizes DAX und Euro Stoxx 50 auf der Stelle traten und das Nebenwerte-Barometer SDAX sogar den Rückwärtsgang einlegte, konnten die Technologie-Indizes TecDAX und Nasdaq 100 weiter zulegen. Ebenfalls sehr erfolgreich präsentieren sich auf Monatssicht zahlreiche wikifolios. Darunter auch die drei nach Mittelzuflüssen im Zertifikat beliebtesten wikifolios des zurückliegenden Monats.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juni sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Juni (in Euro) Nebenwerte Europa +378,3 % (seit 22.09.2012 ) 310 2.175.852,8 Cybersecurity Innovators + 293,8 % (seit 02.01.2017 ) 138 1.592.377,3 UMBRELLA + 1.292,8 % (seit 16.09.2012) 95 1.311.147,5

Fundierte Analysen und gute Diversifikation

Philipp Haas ( investresearch ) gelang mit seinem wikifolio Nebenwerte Europa im Juni ein Kursplus von 2,3 Prozent. Die Bilanz des laufenden Jahres konnte dadurch auf über 20 Prozent ausgebaut werden. Damit hat der auch in Sachen Wissensvermittlung sehr engagierte Trader nach sechs Monaten bereits die bislang im Schnitt erzielte Jahresperformance von 19,5 Prozent überschritten. Sein fast voll investiertes Portfolio besteht vor allem aus kleineren Nebenwerten, die er mit Hilfe einer selbst entwickelten Bewertungsmethode regelmäßig analysiert. Unter dem Motto „Kaufe möglichst gute Firmen zu möglichst guten Preisen“ sucht er gezielt nach Firmen, die ihn hinsichtlich des Geschäftsmodells, Managements, der Kultur und des Marktwachstums überzeugen. Im Juni hat er zum Beispiel bei dem Essenslieferanten Just Eat Takeaway und dem Online-Kreditanbieter Ferratum zugeschlagen und beide Käufe per Video-Nachricht ausführlich begründet. Die drei größten Holdings des Depots sind derweil die Aktien von Tick Trading Software , CTT-Correios de Portugal und Hawesko Holding . Zusammen kommen die drei Titel auf knapp zehn Prozent Gewicht. Die breite Streuung dürfte in Kombination mit der fundierten Auswahl auch dafür gesorgt haben, dass das wikifolio nicht nur durch seine Performance überzeugt, sondern auch durch einen weiterhin bei nur 20,5 Prozent liegenden Maximalverlust. Unterm Strich war das Musterdepot im Juni - wie auch schon im Monat zuvor - das beliebteste wikifolio bei den Investoren.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +379,1 % seit 22.09.2012

+56,5 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor

EUR 17.547.455,66 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +19,5 Prozent

Comeback nach exakt zwölf Monaten

Auf dem zweiten Platz folgt mit dem wikifolio Cybersecurity Innovators von Dirk Althaus ( techguru ) ein Musterdepot, dass exakt vor einem Jahr das letzte Mal unter den Anlegerlieblingen zu finden war. Für die schon damals investierten Anleger hat sich das Investment trotz zwischenzeitlicher Rückschläge gelohnt. Auf Jahressicht steht eine Wertsteigerung von 43 Prozent geschrieben. Das ist noch mehr als der Trader seit Anfang 2017 im Schnitt generieren konnte. Wobei 35 Prozent als Durchschnittsperformance bei einem maximalen Drawdown von nur 22 Prozent schon eine mehr als ordentliche Leistung sind. Im Juni ging es mit einem Plus von 11 Prozent noch mal richtig steil nach oben, wodurch die alten Rekordhochs in greifbare Nähe gerückt sind. Das Portfolio ist nicht ganz so üppig besetzt wie bei Haas, aber trotzdem gut diversifiziert. Fortinet als Nummer eins kommt auf einen Depotanteil von gut sechs Prozent, die Top 3 zusammen auf rund 15 Prozent. Der regionale Schwerpunkt liegt in den USA. Das ist wenig verwunderlich, da der Trader sich als Branchenkenner auf erfolgversprechende Firmen aus dem Segment IT- und Cybersecurity konzentriert.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +291,9 % seit 02.01.2017

+42,7 % 1 Jahr 0,84 × Risiko-Faktor

EUR 16.121.697,11 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +35,6 Prozent

3mal stärker als der Nasdaq 100

Einen ähnlichen Track Record wie Althaus kann in Sachen Durchschnittsperformance Richard Dobetsberger ( Ritschy ) mit seinem wikifolio UMBRELLA ausweisen. Der erreichte Wert von rund 35 Prozent ist dabei noch imposanter, da das Portfolio schon seit fast neun Jahren besteht. Die Gesamtperformance fällt mit fast 1.300 Prozent mehr als dreimal so gut aus wie beim in diesem Zeitraum schon sehr gut gelaufenen Nasdaq 100. Vor diesem Hintergrund ist der maximale Verlust von ebenfalls 35 Prozent überschaubar. Das Allzeithoch nach dem Hype im Februar wurde hier zwar noch nicht erreicht, nach einem Juni-Zuwachs von neun Prozent entwickelt sich der Kurs aber in die entsprechende Richtung. Vor wenigen Tagen hat der Trader zu sämtlichen Depotwerten ein kurzes Update gegeben. Schwergewicht bleibt die Aktie von Moderna mit einem Gewicht von fast 30 Prozent. Auch hier haben wir wieder den Fall, dass sich der als Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie arbeitende Trader in diesem Segment gut auskennt. Auch deshalb stehen die Bereiche Pharma und New Technology besonders im Fokus von Dobetsberger.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.288,2 % seit 16.09.2012

+96,6 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor

EUR 12.366.642,94 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +34,9 Prozent