Einladung zum Anlegertag in Düsseldorf

Wir möchten dich herzlich zum diesjährigen Anlegertag in Düsseldorf einladen, der am 16. September 2023 ab 9:30 Uhr in der Classic Remise stattfindet. Auch wikifolio ist mit einem Stand und einem spannenden Vortrag am Event vertreten. Du kannst dich hier kostenlos anmelden:

Sichere dir deine kostenlosen Tickets! Hier gelangst du zur kostenlosen Anmeldung: Hier klicken!

Vortrag: "Wasser - der wertvollste Rohstoff der Welt”

Komm am 16. September 2023 um 10 Uhr vorbei und nutze die Möglichkeit, dein Wissen über einen der wertvollsten Rohstoffe der Welt zu vertiefen: Wasser. Armin Nurie, wikifolio, wird zusammen mit dem wikifolio Top Trader Stefan Krick ( Stevox) einen faszinierenden Vortrag zum Thema "Wasser - der wertvollste Rohstoff der Welt" halten.

Hinter den Kulissen des Wassers: Mehr als nur der Hahn

Wasser ist in unseren Breiten so selbstverständlich geworden, dass wir oft vergessen, wie viel Arbeit und Aufwand hinter der Bereitstellung dieses lebenswichtigen Rohstoffs steckt. Vom Wassergewinnungsprozess über die Aufbereitung bis hin zur Versorgung und Nutzung gibt es zahlreiche Industrien und Möglichkeiten für Investoren, von diesem bedeutenden Rohstoff zu profitieren.

Stefan Krick: Ein Experte auf dem Gebiet des Wasser-Investments

Stefan Krick hat sich mit seinem wikifolio Wasser - Rohstoff der Zukunft auf das Investment in Wasser spezialisiert und wird uns in seinem Vortrag zeigen, wie man erfolgreich in diese Branche investieren kann. Mit seiner jahrelangen Erfahrung wird der studierte Wirtschaftsingenieur uns Einblicke in die Chancen und Herausforderungen des Wassersektors geben.

Wasser - Rohstoff der Zukunft Stevox DE000LS9M9M6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +35,5 % seit 03.07.2018

EUR 86.599,88 Investiertes Kapital -9,0 % Performance (1 J)

26,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,1 %

Warum solltest du an diesem Event teilnehmen?

Dieser Anlegertag in Düsseldorf verspricht nicht nur spannende Einblicke in die Welt des Wasser-Investments, sondern auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten und Experten auszutauschen. Du wirst die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und potenziell deine eigenen Anlagestrategien zu optimieren.

Der Zugang zum Anlegertag ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt. Daher empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung, um sicherzustellen, dass du dabei sein kannst.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und einen inspirierenden Tag voller Erkenntnisse zum Thema Finanzen.

Hier gelangst du zur kostenlosen Anmeldung! kostenlose Anmeldung