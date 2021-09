Kontroverse Diskussionen über Apple-Keynote

In diesem Jahr zum Beispiel spekulierten Experten darauf, dass es Apple endlich gelungen sein dürfte, spezielle Sensoren zur Blutzucker-Kontrolle in seiner Smartwatch zu implementieren. Damit konnte oder wollte Apple-Chef Tim Cook in diesem Jahr dann aber noch nicht dienen. Auch sonst zeigten sich viele Beobachter enttäuscht von den Neuigkeiten.

Im vergangenen Jahr hatte das zunächst ähnlich ausgesehen, bevor einen Monat später dann das iPhone 12 vorgestellt wurde und sich zum Kassenschlager entwickelte. Wie so oft sind die Smartphone-Kenner auch diesmal wieder skeptisch, ob sich dieser Erfolg mit den verschiedenen Modellen des jetzt vorgestellten iPhone 13 wiederholen lässt. Obwohl die Geräte mit einer besseren Kamera, neuen Farben, helleren Displays und leistungsfähigeren Akkus ausgestattet sind. Zudem liegt zumindest der Durchschnittspreis aller neuen iPhone-Modelle fast elf Prozent höher als im Vorjahr, was vor allem an den High-End Produkten liegt. Die teuerste Version mit größtmöglichem Speicher wird hierzulande satte 1.829 Euro kosten. Und da ist das für Apple immer bedeutender werdende Zubehör noch nicht mit dabei. Gut möglich also, dass das Unternehmen auch diesmal wieder alle Skeptiker Lügen straft. Das würde dann sicher auch die Aktionäre freuen, die sich nach der Apple-Keynote erst mal mit leicht fallenden Kursen beschäftigen mussten.

Gewinnmitnahme am Hoch, Zukauf nach der Keynote

Dirk Althaus ( techguru ) hatte die Apple-Aktie schon kurz nach Eröffnung seines wikifolios Augmented Reality Innovators im Herbst 2018 in seinen Bestand aufgenommen. Seitdem ist der Titel in variierender Gewichtung durchgängig in dem Depot vertreten und aktuell sogar die zweitgrößte Position. Daneben nutzt der Trader die Aktie aber auch immer wieder für kurzfristige Trades. Im Bereich des jüngsten Rekordhochs wurden zuletzt zum Beispiel ein paar Gewinne mitgenommen, bevor auf niedrigerem Niveau dann wieder Zukäufe erfolgten.

Die Neuigkeiten der diesjährigen Keynote haben Althaus wohl ebenfalls überzeugt. Im Anschluss stockte er seine Apple-Position jedenfalls noch weiter auf. Das insgesamt sehr stark von Tech-Unternehmen dominierte wikifolio hat ähnlich wie die Apple-Aktie nach dem jüngst erreichten Rekordhoch zwar etwas an Wert verloren, kommt auf Jahressicht aber immer noch auf ein Kursplus von 42 Prozent. Damit konnte die US-Technologiebörse Nasdaq knapp geschlagen werden. Seit dem Start ist die Outperformance des wikifolios gegenüber dem High-Tech-Index mit 270 zu 107 Prozent noch deutlich größer.

Ein „krasses“ Basisinvestment

Für die Experten der SIGAVEST Vermögensverwaltung ( SIGAVEST ) gab es nach dem alljährlich mit Spannung erwarteten Event von Apple keinen Grund, aktiv zu werden. „Das gestern neu vorgestellte i-Phone 13 bringt wie erwartet keine bahnbrechenden Neuerungen und löst deshalb auch keine Kursrallye aus“, postete der für das seit fast acht Jahren existierende wikifolio VV Aktien flexibel verantwortliche Christian Mallek. Schon zuvor hatte er die Aktie als „Basisinvestment“ bezeichnet, obwohl das Unternehmen mittlerweile fast mehr wert ist als alle deutschen Aktien zusammen. „Das ist schon krass. Trotzdem bleiben wir zunächst weiter investiert“, kommentierte der Trader vor gut zwei Wochen. In dem Portfolio der Anlageprofis zählt Apple daher weiterhin zu den fünf größten Holdings.

