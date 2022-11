AT&S – Kurzfristig „pfui“, langfristig hui

Bei wikifolio.com ist die Aktie aktuell in immerhin 338 (davon 151 investierbaren) Musterdepots vertreten. Ein großer Fan des Unternehmens ist zum Beispiel Julia Kostyuk-Pfeiffer ( PIC), in deren wikifolio Austrian Value Invest die AT&S-Aktie mit einem Depotanteil von 42 Prozent die mit Abstand größte Position ist. Dank frühzeitigem Einstieg liegt sie bei dem Titel mit fast 200 Prozent im Plus. Mit der Kursentwicklung ist sie trotzdem nicht einverstanden, wie ihr am Wochenende publizierter Kommentar verdeutlicht: „Wir haben bereits im Zuge der Veröffentlichung des Q1-Ergebnisses unsere Verwunderung über die negative Aktienkursentwicklung zum Ausdruck gebracht. ‚Leider‘ hat sich die Situation weiter verschlechtert, was insbesondere in Hinblick auf die nunmehr veröffentlichten HJ-Zahlen neuerdings Kopfschütteln bei uns auslöst. Basierend auf den Zahlen sehen wir das Unternehmen exakt auf Kurs zu einer ‚EBITDA-Milliarde‘ in den kommenden drei Jahren. Aus Gründen der Diversifikation halten wir uns mit Zukäufen noch zurück, schließen diese in den kommenden Wochen aber auch nicht aus“.