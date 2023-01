BASF – Wachstumsmarkt Batterierecycling

„Die BASF -Aktie ist für Value-Investoren definitiv ein langfristiges Investment, handelt es sich doch um den größten Chemiekonzern der Welt. Zudem liegt die Dividendenrendite bei derzeit stattlichen sechs Prozent und wurde in der Vergangenheit nur selten abgesenkt“, sagt wikifolio Trader Michael Kranich ( bumblebe ). Er selbst investiert allerdings nach dem Relative-Stärke-Ansatz – vor diesem Hintergrund, so der Trader, dränge sich derzeit kein Kauf auf.

Besonders erfolgreich ist Kranich außerdem mit seinem wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte , in dem er dem Namen entsprechend US-Titel handelt. Dennoch beobachtet er als Börsianer auch den deutschen Markt. Das größte Risiko für BASF ist laut dem Trader ein wirtschaftlicher Abschwung: „Dennoch muss hier nicht gleich befürchtet werden, dass das Unternehmen in die Pleite rutscht, da dieses sehr breit aufgestellt ist. Kunden kommen dabei aus den Bereichen Bau, Automobil, Landwirtschaft, Verpackungen, Medizin oder Körperpflege.“

Disclaimer: Aussagen in Text oder Video spiegeln die Meinung des wikifolio Traders wider. wikifolio.com übernimmt für deren Richtigkeit keine Verantwortung. Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.