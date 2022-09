Bringt der Herbst neuen Rückenwind für Biontech?

Passend dazu soll es hier noch in dieser Woche Neuigkeiten geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gab per Twitter bekannt, dass er in Kürze mit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) rechnet. Zugelassen sind die Vakzine der Konzerne Biontech/ Pfizer und Moderna in der EU bereits. Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech könnte positive Nachrichten gut gebrauchen. Die Aktie ist gerade erst von einer Abstufung der Analysten von Odde BHF (Kursziel von 366 auf 215 Dollar) belastet worden. Bei den wikifolio Tradern hielten sich die Käufe und Verkäufe in den vergangenen sieben Tagen aber noch die Waage.

Das Momentum spricht gegen die Aktie

Rainer Steinmetz ( Greenperformer) hat bei Biontech in seinem wikifolio Green Energy Megatrend zu Wochenbeginn die Reißleine gezogen. Wenige Tage zuvor hatte er sich für die zu diesem Zeitpunkt sehr hoch gewichtete Position noch sehr zuversichtlich gezeigt und auf baldige Erfolgsmeldungen gehofft: „Biontech hat heute seinen Influenza-Impfstoff in den USA in Phase 3 gebracht. Zur Erinnerung: Phase 3 ist der letzte Step zur Zulassung.“

Das Momentum spricht gegen Biontech. Joe Biden hat im Prinzip das Ende von Corona erklärt. Ich gehe nun von weiter fallenden Kursen aus. Rainer Steinmetz Greenperformer

Nachdem der erhoffte Kursschub dann aber ausblieb, erfolgte gestern der Komplett-Verkauf, den der Trader wie folgt begründet: „Bei Biontech bin ich jetzt mit 12,9 Prozent Verlust herausgegangen. Das Momentum spricht nun einfach gegen Biontech. Joe Biden hat im Prinzip das Ende von Corona erklärt. Ich gehe nun von weiter fallenden Kursen aus. Zumindest die nächsten Tage. Daher der Ausstieg.“ Da auf Neuaufnahmen im Gegenzug verzichtet wurde, ist der Aktienanteil im wikifolio auf 61 Prozent gesunken. In dem Portfolio sollen mindestens 20 Prozent in „Green Energy“-Aktien investiert und langfristig gehalten werden. Mit dem restlichen Kapital setzt Steinmetz auf Aktien, die von Megatrends profitieren. Trotz der schwierigen Börsenlage, die das wikifolio im laufenden Jahr ins Minus drückte, kommt das Depot insgesamt auf eine immer noch beachtliche Performance von 212 Prozent oder 18 Prozent pro Jahr.

Green Energy Megatrend Greenperformer DE000LS9KRC4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +208,7 % seit 04.11.2015

-10,3 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 155.504,42 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 18,0 Prozent

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Der Influenza-Impfstoff von Pfizer/Biontech ist in die klinische Phase 3 eingetreten. Da zeichnen sich in absehbarer Zeit das nächste Produkt und damit die nächsten Umsätze ab. Horst Alber Alber

Horst Alber ( Alber) hingegen hält der Biontech-Aktie weiter die Treue. Für sein wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist er bei dem Impfstoffhersteller schon Ende 2020 eingestiegen. Mit einem Depotanteil von 19 Prozent ist die Aktie der mit Abstand größte Player in dem Portfolio. Zum Ende der abgelaufenen Woche machte der Trader allen Investoren noch einmal Hoffnung auf eine baldige Trendumkehr: „Der Influenza-Impfstoff von Pfizer/Biontech ist in die klinische Phase 3 eingetreten. Da zeichnen sich in absehbarer Zeit das nächste Produkt und damit die nächsten Umsätze ab.“

Zuvor hatte er mehrfach auf die seiner Meinung nach sehr günstige Bewertung der Biontech-Aktie hingewiesen. Das lange Zeit sehr erfolgreiche wikifolio bekommt die sinkenden Kurse seines Schwergewichts aktuell aber natürlich zu spüren. Auf Jahressicht steht ein Minus von 14 Prozent geschrieben, wodurch die Gesamtperformance auf 75 Prozent geschrumpft ist. Das entspricht aber immer noch einem durchschnittlichen Wertzuwachs von knapp 13 Prozent pro Jahr.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +72,2 % seit 29.12.2017

-15,2 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 294.933,36 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,7 Prozent

