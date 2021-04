Biontech: So wertvoll wie nie

Jeder fünfte Bundesbürger hat mittlerweile seine erste Spritze bekommen, fast sechs Millionen Menschen sind bereits zweimal geimpft worden. Währenddessen haben Pfizer und Biontech angekündigt, im zweiten Quartal 250 Millionen Dosen an die Europäische Union zu liefern. Das wäre viermal so viel wie im ersten Quartal. Insgesamt hat die EU für 2021 600 Millionen Impfstoffdosen bei den beiden Herstellern bestellt. Allein damit könnten etwa zwei Drittel der Bevölkerung in Europa versorgt werden. In den USA geht alles noch etwas schneller. Dort wollen die beiden Unternehmen nach vielversprechenden Tests ihren Impfstoff künftig auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren einsetzen. Es läuft also rund für Biontech, deren Aktie gerade auf ein neues Rekordhoch bei über 136 Euro gestiegen ist. Vor einem Monat hätte man sie noch für 80 Euro bekommen. In diesem kurzen Zeitraum ist der Kurs also um 70 Prozent gestiegen.

Horst Alber ( Alber ), in dessen wikifolio Ethisch-ökologischer Mix Biontech der größte Depotwert ist, verfolgt die Entwicklung des Unternehmens ganz genau. Im laufenden Monat verfasste er bereits vier Kommentare zu dem Titel. Unter anderem hat sich der Trader festgelegt, dass er die Aktie als Langzeitinvestment in seinem wikifolio halten wird. Er geht davon aus, dass der Impfstoff auch zukünftig benötigt wird und jährlich, ähnlich der Grippeschutzimpfung, aufgefrischt werden muss. Zudem könne Biontech „in noch nicht absehbare Regionen aufsteigen“, wenn dem Unternehmen auch in der Krebsforschung Fortschritte gelängen. Dass er einen kleinen Teil seiner mit 67 Prozent im Plus liegenden Position am späten Freitagabend verkauft hat, lag ausschließlich daran, dass der Depotanteil durch die starken Kursgewinne auf über zehn Prozent angestiegen war und ein Klumpenrisiko vermieden werden soll. Das wikifolio nähert sich auch dank Biontech gerade dem im Februar markierten Allzeithoch an. Seit Ende 2017 wurde ein Wertzuwachs von 85 Prozent generiert. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von über 20 Prozent.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +86,1 % seit 29.12.2017

+67,2 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 205.116,58 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 20,6 Prozent

Karl Heber ( Silberpfeil60 ) ist über sein wikifolio Wachstumsstrategie ebenfalls bei Biontech investiert. Bei der allerdings deutlich geringer gewichteten Aktie liegt er aktuell mit 36 Prozent vorne. Für sein Portfolio sucht er nach Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum, die neue Märkte im Visier haben. Da passt Biontech natürlich perfekt rein. Der Trader blickt aber nicht nur auf die fundamentalen Rahmenbedingungen. In einem aktuellen Kommentar verweist er zum Beispiel auf eine charttechnische Analyse des Börsenportals GodmodeTrader. Dort steht unter anderem geschrieben, dass sich den Bullen bei der Aktie durch das neue Allzeithoch keine Widerstände mehr entgegen stellen und sich aus der letzten Dreiecksformation ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 165 Euro ergibt. Nach unten hin gibt es nach Ansicht des Redakteurs gute Unterstützungen bei 106 und ca. 85 Euro. Bei seinem aktuell zu 70 Prozent investierten und recht breit gestreuten Musterdepot liegt der Trader seit dem Herbst 2014 mit 122 Prozent oder 13 Prozent p.a. im Plus.

Wachstumsstrategie Silberpfeil60 DE000LS9FLQ7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +124,2 % seit 21.09.2014

+69,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 9.787,18 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,9 Prozent

