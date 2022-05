Krypto-Crash: Beim Bitcoin drohen wichtige Unterstützungen zu brechen

Eine Entwicklung, die von vielen Krypto-Skeptikern schon lange prognostiziert wurde. Dementsprechend groß ist die Freude bei allen Marktteilnehmern, die sich frühzeitig auf der Short-Seite positioniert haben. So wie Dirk Dünnebeil ( Schlingel) das in seinem wikifolio Schlingelfolio getan hat. Schon Anfang des vergangenen Jahres hatte er damit begonnen, eine Position bei einem Exchange Traded Product (ETP) aufzubauen, welches die inverse Wertentwicklung des Bitcoin widerspiegelt. Lange Zeit lag er damit komplett daneben, nutzte die im Zuge der Bitcoin-Hausse fallenden Kurse des Papiers aber immer wieder für Nachkäufe. Die letzte Transaktion fand Ende März statt. Seitdem ist die Short-Spekulation so gut gelaufen, dass mittlerweile die gesamte Position mit 37 Prozent im Plus liegt. Die jüngsten Zahlen der Kryptobörse Coinbase (Nettoverlust von 430 Mio. Dollar im ersten Quartal) kommentierte der Trader gewohnt süffisant: „Ich sag´s doch: Pleite. Und von Anfang an war es klar, dass das so kommen muss. Stattdessen philosophiert der CEO über Milliarden von Kryptonutzern - der verwechselt da was mit Milliarden Kapitalvernichtung seiner gutgläubig-naiven Robinhoods“. Mit dem wikifolio konnten Anleger in den vergangenen gut sieben Jahren hingegen ein Plus von 120 Prozent erwirtschaften. Obwohl der Kurs während der Corona-Krise vor zwei Jahren noch mal auf den Startwert zurückgefallen war. Geholfen haben dabei zuletzt vor allem die steigenden Kurse des Bitcoin-Short-Produkts, das mittlerweile mehr als 70 Prozent des Depots ausmacht.