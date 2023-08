Diese Aktien sind seine Favoriten

2012 startete Richard Dobetsberger ( Ritschy ) sein wikifolio UMBRELLA und erreichte im Durchschnitt 30 Prozent Gewinn pro Jahr. Damit führt es aktuell die wikifolio Rangliste der Top-wikifolios an und auch bei den Anlegerlieblingen des Monats Juli mischt es ganz vorne mit. Derzeit ist Ritschy bei UMBRELLA beinahe zur Gänze investiert. Seine Favoriten: Palantir Technologies , Rheinmetall und Plug Power . Warum ist er so überzeugt von diesen Aktien?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.