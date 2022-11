Einladung zum Börsentag Hamburg 2022

Dieses Jahr freut es uns zu verkünden, dass der Börsentag Hamburg wieder vor Ort in der Handelskammer Hamburg abgehalten wird. Es ist keine Anmeldung nötig und der Eintritt ist kostenfrei!

Am 12. November erwartet dich ein Tag voller spannender und informativer Gespräche mit etlichen Ausstellern. Großbanken, Broker-Unternehmen, Aktien- und Fondsgesellschaft, Vermögensverwaltern und FinTechs bis hin zu den regionalen Börsen dürfen dort begrüßt werden, darunter ist auch wikifolio mit gleich zwei Vorträgen vertreten.

Investieren kann doch so einfach sein! Erfolgreich anlegen mit wikifolios.

Sie wollen an der Börse investieren und von den aktuellen Börsentrends profitieren, sich aber nicht im Detail damit beschäftigen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn mithilfe von wikifolios können Sie die Handelsideen der wikifolio-Trader 1:1 für sich nutzen! René Kötting wird Ihnen die Funktionsweise von wikifolio.com präsentieren. Denis Liemen, Produktmanager bei justTRADE, zeigt Ihnen, warum justTRADE der ideale Broker für alle begeisterten wikifolio Anleger und die, die es werden wollen, ist. Außerdem gibt Ihnen wikifolio-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy) spannende Einblicke in seine Handelsidee UMBRELLA, in der er sich vor allem auf Pharma-Werte konzentriert.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.492,9 % seit 16.09.2012

-5,7 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 23.213.020,62 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 31,0 Prozent

Bärenmarkt na und? – Mit Put Optionsscheinen an fallenden Kursen partizipieren

Privatanleger, die im aktuellen Marktumfeld einen einfachen Weg zur Depotabsicherung suchen oder von fallenden Märkten profitieren wollen, könnten sich mit dem Thema Put Optionsscheine vertraut machen. Die Grundlagen dieser Produktkategorie vermittelt Zertifikateexperte David Hartmann in diesem Vortrag. Unterstützt wird er hierbei von Armin Nurie, welcher als Key Account Manager bei wikifolio einen Einblick in erfolgreiche Portfolios seiner Kunden gewährt, die diese Produkte gezielt in der Praxis einsetzten.

Hier gelangst du zum gesamten Vortragsprogramm! Hier klicken!