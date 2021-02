Brokerjet Aktion für wikifolio-Trader

Anlässlich unserer Kooperation bietet Brokerjet den wikifolio-Tradern ein spezielles Produktpaket: Brokerjet Kunde werden, von Aktions-Gebühren profitieren und ein exklusives Lauf-Shirt mit dem eigenen Trader-Namen erhalten.

Die Aktion läuft noch bis Jahresende:

Alle wikifolio-Trader, die sich bis Jahresende bei Brokerjet, der Online Broker der Erste Bank, ein Konto sichern, erhalten:

- Minus 10% auf die fixen Gebühren auf

Xetra Wien, Xetra FFT, der Börse

Zertifikate AG, den deutschen

Parketbörsen inklusive EUWAX und den

OTC Standardgebühren - jeweils ab

einem Ordervolumen von 3.500 Euro

(Die Sonderkondition gilt nicht für

den Prozentsatz für Ordergrößen ab

30.000 Euro).





- Dazu ein exklusives Lauf-Shirt mit

dem eigenen wikifolio-Trader-Namen.

[Hier geht's zu den Detailinformationen und zur Anmeldung bei Brokerjet.](http://t.qservz.com/cl.aspx?tc=7802f68c1c98c534b04b4dcd35f5ca03&url=https://www.brokerjet.at/de/wikifolio)

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.