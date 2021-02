wikifolio.com fördert den Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) e.V.

Nun ist es soweit: wikifolio.com wird Förderer des Bundesverbandes der Börsenvereine. Mit vereinten Kräften wird auf das gemeinsame Ziel hingearbeitet, die Anlegerbildung und die Aktienkultur in Deutschland zu fördern.

Im Rahmen der Kooperation werden die 9.500 Mitglieder des Bundesverbandes der Börsenvereine die Performance ihrer Anlagestrategien in eigens für sie erstellten Ranglisten vergleichen können. Darüber hinaus wird wikifolio.com das Thema Social Trading bei vielen Veranstaltungen des BVH vor Ort präsentieren und gemeinsam mit den Studenten diskutieren.

Stefan Greunz auf der Regionalkonferenz des BVH in Bochum

„Uns liegt viel daran, die Unterschiede der innovativen neuen Formen der individuellen Geldanlage gegenüber den klassischen Finanzprodukten zu erklären. Nur informierte Anleger können die besten Entscheidungen treffen, um ihr finanzielles Setup sinnvoll zu gestalten. Die Aktivitäten des BVH mit seinem erklärten Ziel, kapital- und finanzmarktaffinen Studentinnen und Studenten Zugang zu Informationen und Weiterbildung zu ermöglichen, ist ganz im Sinne von wikifolio.com. Ich freue mich, dass wir auf diesem Weg unseren Beitrag zur Förderung der Anlegerkultur in Deutschland leisten können.“ sagt Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BVH und viele neue Nutzer auf wikifolio.com.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.