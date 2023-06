Mehr Trades als Nvidia: Diese KI-Schmiede war zuletzt meistgehandelte Aktie auf wikifolio.com

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur C3.AI Aktie zu sehen! Registrieren Login

Die Aktie hat wilde Schwankungen hinter sich – von 180 US-Dollar ging es abwärts auf gut 10 Dollar. Verdoppler und Halbierungen gehören hier einfach dazu, so scheint es. Aktuell steigt das Papier mal wieder rasant. Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens haben die Volatilität der Aktie noch einmal verstärkt. Wobei es weniger die wirklich starken Q4-Ergebnisse waren als vielmehr der Ausblick auf das laufende Startquartal des Geschäftsjahres 2023/24. Die Prognose eines Umsatzes zwischen 70 und 72,5 Millionen Dollar lag unterhalb der hohen Analysten-Schätzungen. Prompt brach der Kurs von über 44 auf nur noch gut 30 Dollar ein. Gestern gab es aber schon wieder ein Plus von mehr als 9 Prozent. Solche Aktien sind für aktive Trader eine wahre Freude. Und so war C3.AI in den vergangenen sieben Tagen mit 521 Trades und 294 Käufen (56 Prozent) noch vor Nvidia die am meisten gehandelte Aktie auf wikifolio.com.

Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens haben die Volatilität der Aktie noch einmal verstärkt. Wobei es weniger die wirklich starken Q4-Ergebnisse waren als vielmehr der Ausblick auf das laufende Startquartal des Geschäftsjahres 2023/24. Die Prognose eines Umsatzes zwischen 70 und 72,5 Millionen Dollar lag unterhalb der hohen Analysten-Schätzungen. Prompt brach der Kurs von über 44 auf nur noch gut 30 Dollar ein. Gestern gab es aber schon wieder ein Plus von mehr als 9 Prozent. Solche Aktien sind für aktive Trader eine wahre Freude. Und so war C3.AI in den vergangenen sieben Tagen mit 521 Trades und 294 Käufen (56 Prozent) noch vor Nvidia die am meisten gehandelte Aktie auf wikifolio.com.

147 Prozent Gewinn in nur vier Wochen

wikifolio-Trader Carsten Hater ( Carstegear ) hat bei dem US-Titel zuletzt ein richtig gutes Timing bewiesen. Für sein Ende 2019 gestartetes wikifolio CHI High-Beta-Stocks nach Zanger hat er den Titel Anfang Mai zu gerade mal 15,68 Euro erworben und dabei fast exakt das Tief der Korrektur erwischt. Im Anschluss stieg der Kurs in der Spitze bis auf über 42 Euro. Das Hoch erwischte der ausgebildete Bankkaufmann bei seinem Ende Mai erfolgten Ausstieg („nach dem Short-Squeeze aus dem Depot genommen“) zwar nicht ganz. Der Verkaufskurs von 38,68 Euro bescherte ihm aber trotzdem ein mehr als ansehnliches Plus von fast 147 Prozent. Und das in gerade mal vier Wochen.

Beeindruckend ist auch die bisherige Gesamtbilanz des Depots. Bei einem Maximalverlust von 48 Prozent konnte eine Performance von 129 Prozent oder fast 26 Prozent p.a. erzielt werden. Nachdem es von dem Rekordhoch Ende 2021 recht deutlich bergab gegangen war, hat sich der Kurs in den vergangenen acht Monaten stabilisiert. Seit Jahresbeginn gelang zudem ein Wertzuwachs von 18 Prozent. Hater bevorzugt für sein derzeit voll investiertes Portfolio Aktien mit einem hohen Beta, einer hohen relativen Stärke und einem möglichst stark gestiegenen Handelsvolumen. Zudem wendet er eine qualitative Unternehmensanalyse an.

Nicht billig, aber eine gute Trading-Position

Einen tendenziell ähnlichen Verlauf hat das von Axel Albietz ( TraderOnkel ) betreute wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel genommen. Es hat 2022 unter dem Bärenmarkt gelitten, konnte sich vom Tief aus aber bereits um gut 13 Prozent erholen und liegt unter dem Strich immer noch mit 106 Prozent im Plus. Im Jahresdurchschnitt gelang damit eine Rendite von knapp 11 Prozent. Der Trader sucht hier seit nunmehr über sieben Jahren schon nach Investments, die ihm kurzfristig schnelle Gewinne unter kalkulierbarem Risiko ermöglichen.

Bei der Aktie von C3.AI ist das zuletzt sehr erfolgreich gelungen. Die Anfang April aufgebaute Position hat Mitte Mai bei Kursen von gut 19 Euro ihre volle Größe erreicht, bevor dann innerhalb von zwei Wochen sukzessiv Gewinnmitnahmen erfolgten. Der letzte Verkauf erfolgte zu 33,51 Euro mit einem Plus von über 70 Prozent. „Vielleicht gibt der Markt einem die Chance, später wieder günstiger einzusteigen. Wenn die Aktie einfach weiterläuft, ist das kein Problem, aber mir reicht das erst mal, denn man soll ja nicht zu gierig werden...“, kommentierte der Trader, der die seiner Meinung nach „nicht billige“ Aktie als „reine Trading-Position“ bezeichnet. Was auch sehr gut zu seiner Handelsidee passt.

