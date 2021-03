Nach erneutem Unglück: Boeing-Aktie im Tiefflug

Nach dem zweiten Absturz einer Boeing-Maschine innerhalb von nur sechs Monaten ist die Aktie des amerikanischen Flugzeug-Herstellers zu Wochenbeginn stark unter Druck geraten. Zum Handelsstart an der Wall Street brach der Kurs der Luftfahrt-Aktie gestern um mehr als 13 Prozent ein. Am Sonntag war eine Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Ethiopian-Airline kurz nach dem Start abgestürzt, wobei alle Insassen ums Leben kamen. Bereits im Oktober war eine Boeing-Maschine der indonesischen Lion Air ebenfalls kurz nach dem Abflug verunglückt. Als Folge dessen müssen die Flugzeuge des noch recht neuen Modells nun gleich in mehreren Ländern am Boden bleiben.

Kursverluste wurden bislang stets wettgemacht

Trotz dieser schrecklichen Nachrichten gelang der Aktie im Tagesverlauf eine deutliche Erholung gegenüber dem Tiefpunkt. Zum Handelsschluss hatte der weltweit größte Flugzeugbauer „nur“ gut fünf Prozent an Wert eingebüßt. Die starke Gegenbewegung passt zu den Kursverläufen nach ähnlich tragischen Unfällen in der Vergangenheit. Zwar litt zumindest kurzfristig das Image der Fluggesellschaft. Langfristig hielt sich der Schaden für die Unternehmen und deren Aktienkurs bislang aber in Grenzen. Marktbeobachter verwiesen gestern bereits auf das Jahr 2013. Damals durfte der 787 Dreamliner nach mehreren Vorfällen und Notlandungen vier Monate lang nicht in die Luft gelassen werden. Nach einer kurzen Underperformance entwickelte sich die Boeing-Aktie in dem Jahr trotzdem noch klar besser als der Gesamtmarkt. Nach dem Absturz im Oktober dauerte es sogar nur drei Tage, bis die Aktie ihren Anfangsverlust von damals 7 Prozent wieder aufgeholt hatte.

7,6 Prozent Gewinn in weniger als zwei Stunden

Auch bei wikifolio.com setzen die Trader mehrheitlich darauf, dass sich die Aktie nach dem Flugzeugabsturz wieder erholen wird. Zumindest überwogen gestern die Käufe bei dem Flugzeugbauer. Für Ingo Schröder („TradingKoeln“) ging es bei seinem Einstieg am Nachmittag allerdings nur darum, kurzfristige Übertreibungen auszunutzen. Das gelang mehr als eindrucksvoll. Nachdem die Aktie zur Börseneröffnung nach unten gerauscht war, griff der trotz seines relativ jungen Alters schon recht erfahrene Trader in seinem wikifolio „Tradinggeflüster” beherzt zu. Keine zwei Stunden später konnte er so einen Gewinn von fast acht Prozent realisieren, was sich bei einer Depotgewichtung von über 10 Prozent auch im Kurs des wikifolios klar positiv bemerkbar machte.



Das Musterdepot liegt kein halbes Jahr nach seiner Eröffnung bereits mit 117 Prozent im Plus. Bei dem vor drei Monaten emittierten wikifolio-Zertifikat beträgt das Kursplus auch schon 35 Prozent. Bei solchen Zahlen sollten Anleger aber natürlich immer auch die Risiken im Blick haben. So betrug der maximale Verlust seit dem Start schon 46 Prozent. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass der Rheinländer für seine kurz- bis mittelfristig angesetzten Trades gerne in gehebelte Produkte investiert. Aktuell zum Beispiel besteht das Portfolio aus fünf Knock-out-Scheinen auf Einzelaktien mit einer Gewichtung von fast 50 Prozent, der auch sehr volatilen Wirecard-Aktie und 40 Prozent Cash. Langweilig wird es bei diesem wikifolio so schnell also sicher nicht.

Stop-Loss-Strategie sichert schöne Gewinne

Peter Alsdorf („ThinkTankBeta“) hingegen konnte die jüngste Kursentwicklung der Boeing-Aktie relativ entspannt verfolgen. In seinem sehr breit gestreuten wikifolio „BurningFish” ist der Titel – wie viele andere Aktien auch – nur noch mit weniger als einem Prozent vertreten. Das liegt daran, dass der Anfang der 1960er Jahre geborene Trader fast alle Aktien des US-Schwergewichts schon am vergangenen Mittwoch verkauft hatte. Mit dem Absturz der Maschine hatte das natürlich noch nichts zu tun. Der Grund dafür war ganz einfach, dass die Stop-Loss-Marke des Traders erreicht wurde. Durch diese Absicherung gegen weitere Kursrückgänge konnte er sich noch rechtzeitig vor dem Drama einen Gewinn von 22 Prozent sichern. Das im Februar 2016 eröffnete wikifolio weist bei einem Maximalverlust von 25 Prozent aktuell eine Performance von fast 80 Prozent aus. Seit Jahresbeginn gelang ein Plus von 13 Prozent.

Alle wikifolios mit Boeing (ISIN: US0970231058) im Depot.

Die 10 Aktien mit den meisten Trades (04.03.2019 - 11.03.2019)

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 1.440.811 939 39% 2 TUI DE000TUAG000 1.138.154 475 61% 3 Bayer DE000BAY0017 2.341.341 284 50% 4 Siltronic DE000WAF3001 560.703 282 64% 5 Boeing US0970231058 710.852 263 56% 6 Commerzbank DE000CBK1001 703.766 247 65% 7 Daimler DE0007100000 52.023 244 69% 8 Kraft Heinz US5007541064 94.402 231 65% 9 Vonovia DE000A1ML7J1 225.039 230 50% 10 Facebook US30303M1027 1.248.768 222 53%

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.