„Elon Musk ist für Tesla Segen und Riesenproblem zugleich“

Mit UMBRELLA betreut Dobetsberger ( Ritschy ) eines der erfolgreichsten wikifolios. Seit September 2012 kommt er auf eine durchschnittliche Performance von 30 Prozent pro Jahr. Der Trader spricht mit der renommierten Finanzjournalistin Jessica Schwarzer über die Tesla-Aktie. Was sind die Stärken des E-Autopioniers? Was seine Schwächen? Und kommt die Aktie noch als ein Langfristkandidat fürs Depot in Frage? Das ist eine schwierige Frage, sagt Dobetsberger: „Ich glaube, dass Tesla ein innovatives Unternehmen ist. Es hat die Elektromobilität mitgestaltet – und in gewisser Weise zum Erfolg geführt. Niemand hat daran geglaubt, Elon Musk und Tesla haben das Gegenteil bewiesen.“ Doch irgendwann, so Dobetsberger, kam ein Knicks, der auch an Elon Musk liegt. Mehr zu den Aussichten von Tesla im kurzen Video. Reinhören!