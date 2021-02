Erstes wikifolio unter den meist gehandelten Anlageprodukten an Börse Stuttgart

Ein weiterer Meilenstein in unserer noch jungen Firmengeschichte:

Erstmalig ist eines unserer wikifolios unter den meistgehandelten Anlageprodukten in der letzten Woche.

Gratulation an unseren Trader Bernd Raschkowski mit seinem wikifolio "Erfolg in jeder Marktphase" mit 92 Preisfeststellungen (also Käufen und Verkäufen).

Wir sind somit bereits inmitten der ganz großen Emittenten/Banken, wie der Deutschen Bank und der Commerzbank, die klassischerweise diese Rankings beherrschen.

Es freut uns, dass wir mit wikifolio bei Anlegern und Tradern auf ein derart großes Interesse mit unserem Angebot stoßen.

Nächstes Ziel: Jede Woche in dieser Top-Liste zu sein ;-)

Ausschnitt aus der aktuellen Euro am Sonntag

