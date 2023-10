Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Taking Profit bei flatexDEGIRO

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 flatexDEGIRO 10,07% Nordstern 2 Abbott Laboratories 6,83% The next forbidden Fruit 3 DaVita 5,05% Purple Renaissance Technologies 4 Artec Technologies 22,88% PPinvest PREMIUM AKTIEN 5 Consolidated Uranium 6,46% ADNIUS Global Uranium Miners-EW

Die Aktie von flatexDEGIRO arbeitet seit vielen Monaten an einer erfolgreichen Bodenbildung. Nach dem Mitte 2021 markierten Hoch bei rund 30 Euro war der Kurs zwischenzeitlich bis auf 5,60 Euro abgestürzt. Zuletzt war das Unternehmen wegen Mängeln im Risikomanagement und der Geldwäscheprävention ins Visier der BaFin geraten. Vorstandschef Frank Niehage will den Fokus der Marktteilnehmer nun aber wieder auf andere Dinge richten und hat sein Unternehmen in einem Interview als Verkaufskandidaten bezeichnet und sich dabei sehr offen gegenüber möglichen Angeboten präsentiert. Das sorgte bei der Aktie, die zudem noch von Berenberg mit einem auf 14 Euro angehobenen Kursziel empfohlen wurde, in der ersten Wochenhälfte für steigende Kurse. In den vergangenen Tagen ging es dann aber wieder bergab. Den Kursaufschwung des Online-Brokers dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben, obwohl die Analysten im Konsens noch Luft nach oben sehen, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide belegt:

