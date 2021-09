Der größte Anlegerwettbewerb Österreichs geht in eine neue Runde

Die Investors Challenge bekommt im laufenden Jahr einen neuen Anstrich. Nachhaltig investieren ist nicht bloß ein Trendthema, sondern wird zur Notwendigkeit. Der trend und wikifolio.com wollen dem Rechnung tragen – und suchen die besten nachhaltigen Investoren Österreichs.

Klingt kompliziert? Ist es nicht. Das entsprechende Anlageuniversum ist bereits vorgegeben – alles, was die Teilnehmer tun müssen, ist mit ihren Aktienportfolios die beste Performance in einer von zwei Risikogruppen erzielen und den Hauptpreis gewinnen: Je einen Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Das ist aber lange nicht alles: Es warten weitere tolle Preise auf die Challenge-Teilnehmer und Top-Quizgewinne – powered by Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at.

Nachhaltig investieren Lernen Sie mehr über die Börsen und den Aktienhandel. Hier finden Sie geballtes Finanzwissen zum Thema Nachhaltigkeit präsentiert vom Wirtschaftsmagazin trend, wikifolio.com, der Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz - und gewinnen Sie tolle Preise! Das Finanzwissen zur Investors Challenge 2020

Lasst die Spiele beginnen

Der offizielle Startschuss zur Investors Challenge 2020 fällt am 1. September. Wie funktioniert’s? Einfach auf wikifolio.com registrieren und ein Challenge-wikifolio erstellen. Wichtig: Pro Teilnehmer kann mit nur einem Challenge-wikifolio an der Investors Challenge teilgenommen werden. Die Challenge-wikifolios können allerdings bis zum Ende der Teilnahmefrist jederzeit gelöscht und wieder neu angelegt werden. So kann man sich mit dem Anlageuniversum und wikifolio.com vertraut machen und verschiedene Strategien anwenden. Seien Sie von Anfang an dabei und sichern Sie sich den Startvorteil!

Bis zum 31. Oktober kann teilgenommen werden, am 30. November werden die Sieger gekürt. Die Investors Challenge ist übrigens im laufenden Jahr nur mehr in zwei Risikogruppen aufgeteilt, die sich am Risikofaktor orientieren. Gewinner ist, wer in seiner Risikoklasse die höchste Performance am Ende der Challenge erzielt hat. Nehmen Sie teil und lassen Sie sich zum besten nachhaltigen Aktieninvestor Österreichs krönen!