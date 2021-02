Invest 2016 | Vermögensverwalter im Gespräch mit Thomas Zuleck

Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV - unseren treuen Lesen ist er bereits durch die "Trader Hotspots"-Beiträge bekannt - hat sich auf der Invest in Stuttgart unter das Publikum gemischt. Darunter waren selbstverständlich auch einige auf wikifolio.com aktive Vermögensverwalter, die im Interview ihre Markteinschätzungen mit uns geteilt haben. Was sie zu sagen hatten, erfahrt ihr in diesen Videobeiträgen.

Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung:

Er bestätigt was viele schon länger ahnen: "Aktien sind tatsächlich alternativlos":

Klaus Hinkel von der HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG:

Der Vermögesverwalter spricht sich angesicht der Nullzinspolitik der EZB für "alternative, liquide, marktneutrale Investments" aus:

Viel Spaß mit den Videos!

