INVEST Stuttgart 2015 – Ein voller Erfolg

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Lang & Schwarz machten wir uns am 17.04.2015 auf den Weg nach Stuttgart zur größten Finanzmesse im deutschsprachigen Raum.

An unserem grün-roten Messestand durften wir neben einer teils überwältigenden Anzahl an interessierten Anlegern viele Partner, sowie Vermögensverwalter begrüßen, die uns tatkräftig dabei unterstützten, unsere Social-Trading–Plattform zu präsentieren.

Wir präsentierten uns dabei nicht nur an unserem Messestand, sondern stellten uns auch auf anderen Bühnen sowie bei interessanten Podiumsdiskussionen vor.

Transparent und erfolgreich - Handelsstrategien auf wikifolio.com

Sie konnten aus einer breiten Palette von unterschiedlichsten Vortrags-/Podiumsdiskussionsthemen auswählen:

- Transparent und erfolgreich – Handelsstrategien für alle Marktphasen auf wikifolio.com

- So funktionieren die Musterdepots und wikifolios von BörseOnline und €uro am Sonntag

- Neue Anlageformen in Zeiten des Zinstiefs

- Social Trading auf dem Weg zum Social Investing

- Social Trading: Rendite durch Schwarmintelligenz

wikifolio.com in den Medien

================================

Andreas Franik, ehemaliger N-TV Moderator, drehte auch dieses Jahr auf der Invest zahlreiche Interviews zu wikifolio.com und den Erwartungen für das Börsenjahr 2015/2016.

Diese Videos werden wir in den nächsten Wochen in unserem Blog vorstellen.

Erfolgreiche „gemeinsame“ Vergangenheit und Zukunft

Die Beliebtheit der mittlerweile 2.675 investierbaren wikifolios bei Anlegern zeigt uns, dass wir eine wichtige und fixe Größe in den Depots geworden sind. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Vermögensverwaltern sowie Partnern bedanken, die uns hierbei unterstützt haben – sowohl bei diversen Präsentationen, als auch Interviews und Anlegerfragen.

Treffen Sie das wikifolio.com Team persönlich

Dieses Jahr werden wir wieder viel unterwegs sein und freuen uns, im Rahmen unserer Events persönlich kennenzulernen.

