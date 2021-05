Makroökonomie und Börse – wie wichtig sind Konjunkturdaten?

Konjunkturdaten sind Daten und Statistiken über wirtschaftliche Begebenheiten von Branchen, Regionen oder Ländern. Mit ihrer Hilfe kann der aktuelle und zukünftige Stand einer Volkswirtschaft eingeschätzt werden. Aufgeteilt werden können sie grob in Vor- und Nachlauf-Indikatoren.

Nachlaufindikatoren geben zeitverzögert Auskünfte über wirtschaftliche Veränderung. Sie werden etwa am Ende eines Quartals oder Jahres erhoben. Zu den wichtigsten Nachlaufindikatoren zählen:

Raute stellt zunächst klar: „Sicher ist es wichtig, makroökonomische Daten wie die Entwicklung der Konjunktur, der Arbeitslosenquote, des Konsumverhaltens und vieles mehr in seinen Investmententscheidungen zu berücksichtigen. Schließlich bewegt die Wirtschaft unter dem Strich auch die Börsenkurse.“ Zu viel Bedeutung misst Raute Konjunkturdaten bei seinen Kauf- und Verkauf-Entscheidungen in seinem wikifolio Trendfolge&Trading allerdings nicht bei: „Ich bin kein Volkswirt oder Analyst, sondern Investor und Trader, somit verbringe ich nicht wahnsinnig viel Zeit damit, einzelne Wirtschaftsdaten zu analysieren und deren Bedeutung für die Börse bestimmen zu wollen.“

Auch bei Neemanns Investitionen in seinem wikifolio Minus Sinus Value Select spielen Konjunkturdaten nur eine untergeordnete Rolle: „Makroökonomische Faktoren sind eigentlich nie Treiber für meine Investitionsentscheidungen - die Vorhersagen haben selbst bei Experten große Unsicherheiten, deshalb versuche ich mich davon nicht leiten zu lassen.“ Den Konjunkturzyklus lässt Neemann dennoch nie ganz aus dem Blick: „Mit Zinsen auf Allzeittiefs und der Verschuldung der Unternehmen und Staaten auf sehr hohem Niveau muss man bei der Bewertung berücksichtigen, dass eine Reversion-to-the-mean (Rückkehr zum langfristigen Mittelwert) einfach wahrscheinlicher ist, als dass diese Faktoren ewig so bleiben. Deshalb treffe ich hinsichtlich Zinssätzen aktuell eher konservative Annahmen, um eine ausreichende Margin-of-Safety sicherzustellen.“