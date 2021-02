Limit-Orders bei wikifolio!

Es ist soweit, die lang erwarteten Limit Orders sind seit heute für alle Trader verfügbar!

Ein Limit Order wird verwendet, um eine bestimmte Stückzahl eines Wertpapiers um einen festgelegten oder besseren Preis zu kaufen oder verkaufen.

Um eine Limit Order aufzugeben wählen Sie in der Ordermaske im Dropdownmenü „Limit“. Hier können Sie auch zwischen Verkauf und Kauf wählen. In diesem Beispiel geben wir eine Limit-Kauf Order auf.

Kauforder werden nur dann ausgeführt, wenn der Ask (Kaufkurs) das Limit unterschreitet oder schon unter dem Limit-Preis liegt.

Geben Sie die Stückzahl, den Limitpreis und die Gültigkeit ein. Die Gültigkeit kann zwischen „Heute“ bis 90 Tage in die Zukunft gewählt werden.

Klicken Sie danach auf „Order platzieren“.

Unter dem Punkt „Offene Trades“ können Sie Ihre offenen Order einsehen. Hier sehen Sie auch den maximalen Gegenwert der Order.

Die Order wird nur dann ausgeführt, wenn zum Zeitpunkt zu dem das Limit erreicht wird auch ausreichende Barmittel vorhanden sind. Sind nicht genügend Barmittel vorhanden, bleibt die Order im System und wartet weiter auf die Ausführung.

Mit Klick auf das Kreuz löschen Sie die Order.

Was sind Limit-Orders eigentlich und wie funktionieren diese?

Bei einem

Kauf-Limit-Order

wird ein Preis angegeben der nicht

überschritten

werden darf,



bei einer Verkauf-Limit-Order wird ein Preis angegeben der nicht unterschritten werden darf.

Für Limit Orders gibt es auch ein ausführliches Tutorial.

Zusätzlich werden weitere innovative Order-Arten im Laufe der nächsten Monate noch folgen.

Bei Fragen zu Limit-Orders schreiben Sie uns an service@wikifolio.com

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.