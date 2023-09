Bei Microsoft wird künstliche Intelligenz zu Geld gemacht

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Microsoft-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Die Microsoft -Aktie ist nicht grundlos in über 12 Prozent aller Musterdepots vertreten und zählt regelmäßig zu den meistgehandelten Titeln auf wikifolio.com.

Microsoft kennt wohl jeder, der zu Hause oder auf der Arbeit schon mal an einem Rechner gesessen hat. Fast die Hälfte der Umsätze generiert das US-Unternehmen bislang mit dem Verkauf von Betriebssystemen und Tools für die Anwendungsentwicklung (zum Beispiel Windows). Immer wichtiger wird daneben der Bereich der Cloud-basierten Softwareanwendungen. Zudem ist Microsoft auch im Segment der Videospiel-Hardware und -Software aktiv. Dort kämpft der Konzern seit längerem um das Okay zum geplanten Kauf von Activision Blizzard . Anfang des vergangenen Jahres hatte Microsoft angekündigt, den Spielehersteller zu einem Preis von rund 69 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Die internationalen Wettbewerbsbehörden fanden das gar nicht gut, weshalb der potenzielle Käufer diverse Zugeständnisse machen musste. Die britische CMA hält ihre Blockade mit dem Verweis auf eine drohende Übermacht Microsofts am Streaming- und Cloud-Markt bis jetzt aber noch aufrecht. Nachdem die Amerikaner einige Streaming-Rechte an die französische Ubisoft verkauft haben, wollen die Briten den Sachverhalt nun bis zum 6. Oktober noch einmal prüfen.

Gute Ausgangssituation für zukünftiges Wachstum

Auf einen positiven Entscheid für Microsoft hofft dabei wikifolio Trader Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ), der die Aktie als zweitgrößten Wert in seinem vor 2,5 Jahren eröffneten wikifolio Zukunftsinvestment hält. Er liegt bei dem Techwert aktuell mit 78 Prozent im Plus. Das gesamte Portfolio konnte seit dem Start um 103 Prozent (22,6 Prozent p.a.) zulegen. Es enthält Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Traders durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen. Das dürfte bei Microsoft tatsächlich der Fall sein. Zumal das Unternehmen im Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenz ebenfalls eine Rolle spielen dürfte. „Im Wettrennen um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) erhöht Microsoft das Tempo. Der US-Softwarekonzern kündigte am Donnerstag an, sein KI-Assistent ‚Copilot‘ werde künftig in sämtlichen Programmen verfügbar sein. Dies umfasse das Betriebssystems Windows 11, die Büro-Software Office 365, die Suchmaschine Bing und den Browser Edge“, zitierte der Trader diese Woche eine Nachricht von Tradingview. Demnach müssen Kunden zum Beispiel bei der Office-Software zusätzliche monatliche Gebühren zahlen, um die Funktionen auch nutzen zu können. So wird KI monetarisiert.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +102,1 % seit 06.04.2020 EUR 3.839,01 Investiertes Kapital +14,3 % Performance (1 J) 23,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22,6 %

50 Prozent mehr Umsatz und Gewinn bis 2025

Analysten sind sich einig, dass KI der Geschäftsentwicklung von Microsoft noch mal einen ordentlichen Schub verleihen wird. Im Konsens rechnen die Banken bis 2025 mit einem Umsatzplus von über 50 Prozent gegenüber 2022. Der Gewinn je Aktie soll in ähnlicher Größenordnung steigen. Das auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bei 29 liegende KGV würde sich dann bei unverändertem Aktienkurs auf 21 reduzieren. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre lag das Gewinnmultiple bei 25. Bei den Analysten herrscht vor diesem Hintergrund große Zuversicht. Von den 41 Banken, deren Daten bei aktien.guide hinterlegt sind, voten 87 Prozent mit „Kaufen“ und der Rest immerhin mit „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel von gut 396 Dollar liegt 27 Prozent über dem aktuellen Kurs.

