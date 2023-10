Morphosys: Nach Korrektur wieder auf den Einkaufszetteln

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Morphosys-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Am 12. September meldete das Unternehmen unmittelbar nach US-Börsenschluss, dass die FDA dem Morphosys-Wirkstoff Tulmimetostat zur Behandlung von Gebärmutterkrebs den Fast-Track-Status erteilt habe. Solche Maßnahmen ergreift die amerikanische Arzneimittelbehörde, wenn die Entwicklung und Prüfung von Wirkstoffen, die zur möglichen Behandlung schwerwiegender Erkrankungen oder Deckung eines ungedeckten medizinischen Bedarfs eingesetzt werden könnten, erleichtert und beschleunigt werden sollen. Morphosys, das diesen Status bereits bei zwei anderen klinischen Programmen erhalten hat, berichtet bei Tulmimetostat von sehr vielversprechenden vorläufigen Ergebnisse einer Studie. Die Entscheidung der FDA unterstreiche zudem das Potenzial des Wirkstoffs für eine Patientengruppe, für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gebe.

Bis 2027 wohl keine operativen Gewinne

Kurze Zeit später erhielt die Aktie neue Unterstützung, als die Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel deutlich von 12,50 auf 33,50 Euro anhoben und ihr Votum von „Verkaufen“ auf „Neutral“ veränderten. Zu diesem Zeitpunkt war die Aktie bei Kursen von über 30 Euro gerade auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 geklettert. Davon hat sich Morphosys mittlerweile aber wieder weit entfernt. Heute Morgen wird die Aktie gerade noch zu rund 23 Euro gehandelt. Der im März gestartete Aufschwung, während dessen der Kurs um über 140 Prozent gestiegen war, wurde damit zu 50 Prozent korrigiert.

Vielleicht ist es das, was die wikifolio-Trader aktuell zum Einstieg bei dem SDAX-Titel motiviert. Mit 177 Trades und 146 Käufen (82 Prozent) war Morphosys in den vergangenen sieben Tagen bei deutlichem Käuferüberhang eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Ob diese Investments am Ende Gewinne abwerfen, ist aktuell noch offen. Relativ klar scheint indes zu sein, dass es auf Unternehmensebene noch längere Zeit keine Gewinne geben wird. Wie die Daten auf aktien.guide zeigen, rechnen Analysten (trotz massiver Umsatzsteigerungen) bis einschließlich 2027 mit roten Vorzeichen beim EBITDA. Und bei dieser Kennziffer, sind Abschreibungen, Zinsen und Steuern als potenzielle zusätzliche Kostenfaktoren noch gar nicht berücksichtigt.

Aktie und defensives Zertifikat im wikifolio

In dem von Maik Geschke ( katjuscha ) seit Mitte 2014 sehr erfolgreich verwalteten wikifolio Katjuscha Research spekulativ ist Morphosys trotzdem die aktuell größte Position. Durch weitere Zukäufe wurde der Depotanteil in den vergangenen Tagen bis auf über 14 Prozent ausgeweitet. Zudem hat der Trader noch ein mit gut sechs Prozent gewichtetes Discount-Zertifikat auf die Aktie in seinem Portfolio. Das von HSBC emittierte Papier läuft noch bis Mitte Dezember und bringt dem Trader einen zusätzlichen Ertrag von fast 9 Prozent, wenn die Aktie dann mindestens bei 6,00 Euro (74 Prozent Puffer) notiert. Das wikifolio kommt bei einer Gesamtperformance von 250 Prozent (ähnlich wie der Nasdaq 100) auf einen jährlichen Durchschnittsertrag von fast 15 Prozent und ist deshalb bei Investoren auch sehr beliebt.

Katjuscha Research spekulativ katjuscha DE000LS9CZX0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +251,5 % seit 25.07.2014 EUR 1.084.199,04 Investiertes Kapital +16,5 % Performance (1 J) 12,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +14,6 %

