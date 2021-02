Neue investierbare Wikifolios KW 16

In der Kalenderwoche 16 haben wir mit 40 emittierten wikifolios einen neuen Rekord zu verzeichnen. Wir haben nun 500 investierbare wikifolios und somit auch 500 individuelle Trading Strategien an denen jeder teilhaben kann. Seit dieser Woche hat auch das Derivate-Magazin ein eigenes wikifolio und bietet seinen Lesern und anderen Interessierten die Gelegenheit an ihren Trading-Ideen zu partizipieren.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

Derivate Magazin Strategie 1

Seit 2010 wird vom Derivate Magazin ein Musterdepot mit konkreten Kauf und Verkaufsempfehlungen geführt. Dieses Musterdepot ist nun über wikifolio für jedermann zu haben.

Strategie plus-minus

Der Trader „Pionier“ handelt Aktien und ETFs nach Sentiment- und Chart-Analyse. Performance seit Beginn: -2,10%.

Hagenlocher Invest

Der Trader „HagenlocherErnot“ handelt Titel nach dem Ansatz der Behavioural Finance-Theorie. Performance seit Beginn: -7,88%.

Trendfolge&Trading

Der Trader „Traderonline“ handelt Aktien nach Fundamentaldaten und folgt chart-technischen Trends. Performance seit Beginn: +3,65%.

Ertragskraft und Dividendenrendite

Der Trader „HeinrichLautz“ sucht für sein wikifolio Aktien mit starken inneren Wert. Performance seit Beginn: +1,01%.

Next Level

Der Trader „TraderMarkus“ handelt das gesamte Anlageuniversum und zieht Kauf Informationen dafür aus dem Internet und Finanznachrichten. Performance seit Beginn: +0,5%.

PureIdeas

Der Trader „PureCapital“ handelt Aktien und ETFs nach fundamentalen Einzelwertanalysen sowie Volatilitäts- und Makroanalysen. Performance seit Beginn: +5,15%.

Top Rated Unternehmen Welt

Der Trader „Herrmann“ investiert in Aktien, wobei Ihm die Dividendenpolitik der Unternehmen wichtig ist. Performance seit Beginn: +3,05%.

Aktien Chancen Energie

Der Trader „YancyTucker“ investiert in Aktien im Bereich Energieerzeugung, -versorgung und -einsparung. Performance seit Beginn: +17,24%.

ETF-Werte Global Equity

Der Trader „ScienceInvest“ investiert in ETFs und diversifiziert sich über alle Anlageklassen. Performance seit Beginn: -0,06%.

Trendsucher

Der Trader „Somox“ investiert in Aktien, ETFs und Fonds und achtet auf makroökonomische Konjunkturdaten. Performance seit Beginn: +6,16%.

Value Investing like Buffett

Der Trader „CMBInvestment“ investiert in Aktien nach dem Value Ansatz von Warren Buffet. Performance seit Beginn: +4,68%.

DUFFOlio - Zukunftsmärkte ausgewogen

Der Trader „Duffo“ investiert in Aktien und ETFs in bestimmten Branchen. Performance seit Beginn: -4,87%.

DRF

Diese Woche wurden 3 wikifolios des Traders "DRF" emittiert. Jeweils eines mit den Schwerpunkten: Internationale Aktien, Rohstoffe und eine Long-/Short-Strategie mit ETFs.

SOLIDES FUNDAMENT + WACHSTUM

Der Trader „FutureFolio“ handelt weltweite Werte mit verschiedenen Zeithorizont. Performance seit Beginn: +1,77%.

Fibo Zyklik Wellen

Der Trader „Lagoon620“ handelt Aktien und ETFs nach Fibonacci Wellen. Performance seit Beginn: +6,47%.

Invest Flop/Top mit Gewichtung

Der Trader „eugenhier“ handelt Aktien und ETFs. Die Titelauswahl erfolgt hierbei nach Out- bzw. Underperformer im Global 100 Index. Performance seit Beginn: +29,0%.

GallusGlobal Small-Minus-Big

Der Trader „GallusGlobal“ handelt Aktien des SDAX und sichert sich über DAX Short-ETFs ab. Performance seit Beginn: +6,81%.

Trend-Strategie 2013

Der Trader „Ibes“ handelt Aktien und ETFs nach einem Trendfolge Ansatz. Performance seit Beginn: +4,93%.

Bollinger Bänder Handelssystem

Der Trader „Toby0909“ handelt ETFs und verwendet Bollinger Bänder als Tradesignal. Performance seit Beginn: +1,75%.

Liflenger

Diese Woche wurden 7 wikifolios von "Liflenger" emittiert. Er verfolgt mit jedem dieser Portfolios eine bestimmte Strategie.

DE30Spekulant

Der Trader „Chancennutzen“ handelt eine Long-/ Short-Strategie mit ETFs auf den DAX. Performance seit Beginn: +4,48%.

Real Value Global 50

Der Trader „GreedFear“ handelt weltweite Titel nach einem Value Ansatz. Performance seit Beginn: +1,10%.

Real Value Global 50

Der Trader „kubu“ investiert in Werte des SDAX nach einem fundamentalen Ansatz. Performance seit Beginn: +3,61%.

Rendite-Chance

Der Trader „raufundrunter“ investiert in fundamental aussichtsreiche internationale Blue-Chips, Nebenwerte und ETFs. Performance seit Beginn: +25,25%.

Smart Value

Der Trader „TomB“ investiert in Aktien und analysiert hierfür die Geschäftsberichte dieser Unternehmen. Performance seit Beginn: +6,53%.

Schweiz Premium

Der Trader „HelandInvest“ investiert in Schweizer Aktien mit Hilfe von Charttechnik. Performance seit Beginn: -1,73%.

Superporcus Long Distance Runner TREND

Der Trader „superporcus“ handelt das gesamte Anlageuniversum nach einer Trendfolge-Strategie. Performance seit Beginn: -9,33%.

UMBRELLA

Der Trader „Ritschy“ investiert in Aktien mit großem Innovationspotential. Performance seit Beginn: +22,02%.

Valuemine B

Der Trader „Valuemine“ investiert in weltweite Aktientitel und achtet dabei unter anderem auf Fundamentaldaten. Performance seit Beginn: +14,22%.

Bundesliga

Der Trader „RaoulRotacion“ handelt deutsche Aktien und verwendet für die Analyse den 200-Tage Moving Average. Performance seit Beginn: +3,27%.

Wendung

Der Trader „Somox“ handelt das komplette Anlageuniversum und sucht nach Turnaround Kandidaten. Performance seit Beginn: -2,14%.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.