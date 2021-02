Neue handelbare Werte Juni 2013

Da von Seiten der Trader immer wieder neue handelbare Titel gewünscht werden, veröffentlichen wir diese ab sofort in unserem Blog. Alle Titel die hier erwähnt werden sind Wünsche die von Tradern in unsere Liste eingetragen wurden.

Wir zeigen an dieser Stelle welche Titel aufgenommen werden und ab wann diese handelbar sein werden. Außerdem werden auch die abgelehnten Titel, mit der Begründung, aufgezeigt.

Wenn auch Sie gerne einen neuen Titel im Anlageuniversum hätten, können Sie diesen hier eintragen: Neue ISIN (nur Aktien, ETF´s und Fonds)

Folgende Titel werden aufgenommen:

Adesso DE000A0Z23Q5 (ab 13.06.13)

ADVANTEST JP3122400009 (ab sofort)

Allianz Thailand Equity A LU0348798009 (ab sofort)

Brunello Cucinelli IT0004764699 (ab sofort)

Campbell Soup US1344291091 (ab sofort)

Darden Restaurants, Inc. US2371941053 (ab sofort)

Funai Electric JP3825850005 (ab sofort)

General Mills US3703341046 (ab sofort)

Heiwa JP3834200002 (ab sofort)

Illinois Tool Works US4523081093 (ab sofort)

Maxim Integrated Products US57772K1016 (ab sofort)

Parrot FR0004038263 (ab sofort)

Pironet DE0006916406 (ab 13.06.13)

RENESAS ELECTRONICS JP3164720009 (ab sofort)

Smith & Wesson US8317561012 (ab sofort)

Samsung US7960502018 (ab sofort)

Solarcity US83416T1007 (ab sofort)

Walter Energy US93317Q1058 (ab sofort)

Folgende Titel wurden abgelehnt:

CinemaxX AG DE0005085708 (zu wenig Streubesitz, Übernahme und Squeez Out stehen bevor)

Elpida Memory JP3167640006 (kein Listing in Deutschland)

JF Asean Equity Fund A (ACC) - EUR LU0441852612 (kein Listing in Deutschland)

LSF Asian Solar & Wind Fund A1 LU0405846410 (kein Listing in Deutschland)

Zertifikat auf SOLACT.MYA.-FOCUS CH0190891389 (kein Listing in Deutschland)

Alle weiteren Underlyings werden noch von Lang & Schwarz geprüft.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.